ASSE Mercato : le FC Nantes débarque sur une priorité offensive des Verts

Alors que l’ASSE avait fait de Killian Corredor une cible prioritaire pour renforcer son attaque, le FC Nantes est entré dans la course.

Longtemps seule sur le dossier, l’ASSE va désormais devoir composer avec une concurrence de taille. Selon les informations de L’Équipe, le FC Nantes s’est invité dans la bataille pour recruter Killian Corredor, l’attaquant de Darmstadt, également ciblé par les dirigeants stéphanois comme dévoilé sur notre site il y a quelques jours.

Les Canaris, qui ambitionnent eux aussi de retrouver rapidement l’élite, multiplient les pistes offensives pour remodeler leur effectif. Dans cette optique, le profil polyvalent de Corredor, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, séduit particulièrement les décideurs nantais. Un intérêt qui vient directement concurrencer les plans de l’ASSE.

Un retour en France privilégié

À 25 ans, Killian Corredor sort de deux saisons convaincantes sous les couleurs de Darmstadt. Passé par Rodez, où il s’était révélé lors de l’exercice 2023-2024 avec 19 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant français a confirmé son potentiel en Allemagne avec un total de 13 buts et 9 passes décisives en 2. Bundesliga.

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2028, Corredor ne serait toutefois pas opposé à un départ cet été. Toujours selon L’Équipe, le joueur privilégierait même un retour en France malgré quelques sollicitations venues de l’étranger. Une tendance qui entretient l’espoir aussi bien à Saint-Étienne qu’à Nantes.

Darmstadt attend environ 2 M€

Le principal obstacle reste désormais financier. Darmstadt, cinquième de 2. Bundesliga la saison dernière, accepterait de négocier un transfert autour de 2 millions d’euros. Un montant qui reste accessible pour les deux prétendants, même si chacun devra également convaincre le joueur de rejoindre son projet sportif.

Pour l’ASSE, ce dossier prend une importance particulière. Les Verts souhaitent renforcer leur secteur offensif avec un joueur déjà rompu aux exigences de la Ligue 2 et capable d’apporter immédiatement des garanties en matière de buts et de créativité. Mais avec l’arrivée du FC Nantes dans ce dossier, la concurrence s’annonce désormais beaucoup plus féroce.