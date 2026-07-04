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FRANCE

OM : Stéphane Richard a validé une petite folie à plusieurs millions d’euros

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 11:30
Stéphane Richard et Frank McCourt

Le président de l’OM, Stéphane Richard, a confirmé que le club travaille sur la création d’un nouveau centre d’entraînement.

L’OM prépare l’avenir. Dans un entretien accordé à La Provence, Stéphane Richard a confirmé que le club réfléchit activement à la création d’un nouveau centre d’entraînement, un projet jugé stratégique pour accompagner les ambitions de l’OM sur le long terme.

Si la Commanderie restera un site important du club, les infrastructures actuelles ne répondent plus totalement aux besoins d’un club qui souhaite faire progresser simultanément son équipe première et son centre de formation.

« On ne va pas abandonner La Commanderie, mais elle n’est plus adaptée pour accueillir à la fois les pros et le centre de formation. Un grand centre d’entraînement moderne, accompagné d’importants investissements, est fondamental pour l’avenir du club. Nous avons commencé à travailler sur plusieurs hypothèses. Il reste encore des étapes à franchir et des financements à trouver, puisqu’il s’agit d’un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais je pense que c’est un projet important si nous voulons faire de la formation l’un des piliers du modèle que nous souhaitons construire », a déclaré Stéphane Richard à La Provence.

Un investissement majeur pour l’avenir de l’OM

Le futur projet représenterait un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros. Si aucune localisation ni calendrier n’ont encore été dévoilés, plusieurs pistes sont actuellement à l’étude, selon le président olympien.

L’objectif est de doter l’OM d’un complexe moderne capable de répondre aux standards des plus grands clubs européens, tout en offrant des conditions optimales aux joueurs professionnels et aux jeunes du centre de formation.

La formation au cœur du projet marseillais

Au-delà des infrastructures, cette annonce confirme la volonté de la direction marseillaise de placer la formation parmi les axes majeurs de son développement.

En disposant d’un centre d’entraînement plus vaste et mieux adapté, l’OM espère accélérer la progression de ses jeunes talents, faciliter leur intégration vers l’équipe première et construire un modèle sportif plus durable.

Le projet reste toutefois conditionné à la finalisation de son financement et aux différentes étapes administratives avant de pouvoir entrer dans une phase concrète de réalisation.

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