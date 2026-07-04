OM : loin de Marseille, Longoria et Benatia se prennent un énorme scud de Richard

Le nouveau président de l’OM, Stéphane Richard, a livré un discours offensif sur la gestion passée du club, pointant directement le modèle sportif et financier des dernières saisons mené par le duo Longoria-Benatia.

Le nouveau patron de l’OM, Stéphane Richard, n’a pas attendu longtemps pour imprimer sa marque. Dans un entretien accordé à La Provence, le dirigeant a acté une rupture nette avec la stratégie menée ces dernières saisons, tout en visant explicitement la gestion sportive récente.

« Il faut qu’on change de modèle », a-t-il affirmé, posant immédiatement le cadre de sa nouvelle gouvernance. Selon lui, l’OM doit tourner la page d’un système jugé inefficace, tant sportivement que financièrement.

Un tacle direct au modèle Longoria–Benatia

Sans les nommer frontalement dans chaque phrase, Stéphane Richard a clairement ciblé la précédente organisation sportive, incarnée notamment par Pablo Longoria et Medhi Benatia, désormais loin de Marseille après leur départ.

Le président marseillais estime que les choix récents ont conduit le club dans une impasse. « La situation financière du club, vous la connaissez. Il faut qu’on change de modèle. Ces dernières années, on a eu un modèle financier et sportif qui n’a pas fonctionné et nous a amenés à un certain constat d’échec », a-t-il déclaré. Plus encore, il critique une politique de recrutement qu’il juge contre-productive : « Acheter beaucoup et gaspiller de l’argent n’a pas fonctionné », insiste-t-il, pointant un modèle basé sur des joueurs arrivant pour une seule saison ou très peu de temps.

« Je ne suis pas là pour décerner des brevets de bonne gestion, mais je constate qu’il y a un trou comptable très important. Quand vous prenez des décisions, il y a toujours un risque de se tromper de stratégie et d’aboutir à un déséquilibre financier. Il y a eu, de toute évidence, un problème de maîtrise. Un enseignement que nous tirons c’est qu’on a eu, lors de cette saison 25-26, la dernière illustration d’un modèle qui consiste à acheter des joueurs au prix fort, à ne pas les garder longtemps, à faire des achats en toute fin de mercato. Cette politique, avec des coûts parfois élevés de joueurs pour former une équipe censée être compétitive, avec la valse des entraîneurs, dans un contexte où les ressources des clubs français sont dramatiquement affectées par la crise des droits TV, a montré ses limites et a conduit à la situation actuelle », a-t-il également ajouté.

Une rupture assumée dans la gestion de l’OM

Au-delà du constat, Stéphane Richard annonce une véritable refonte du projet olympien. Le club veut désormais privilégier la stabilité financière, un recrutement plus ciblé et une vision long terme.

Cette nouvelle orientation s’accompagne d’un changement profond dans l’organigramme sportif, avec la volonté d’installer un cadre plus structuré autour du duo Grégory Lorenzi – Bruno Genesio.

« On doit réinventer un Olympique de Marseille en contrôle de ses finances », a-t-il également insisté, confirmant la fin d’un cycle.

Un tournant majeur pour le projet marseillais

Avec ces déclarations, l’OM entre officiellement dans une nouvelle ère. Le message est clair : les excès du passé ne seront plus tolérés, et le club doit désormais composer avec une réalité économique plus stricte.

Une prise de position qui marque une rupture nette avec les saisons précédentes, et qui place désormais la direction actuelle face à ses propres promesses de résultats.