Stade Rennais Mercato : on sait quand va signer la cinquième recrue estivale !

Le Stade Rennais tient sa 5e recrue de l’été. Eliezer Mayenda, attaquant de Sunderland, est en passe de signer en Bretagne.

Le dossier Eliezer Mayenda s’accélère nettement du côté du Stade Rennais. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, la première partie de la visite médicale de l’attaquant espagnol débutera ce samedi en fin d’après-midi, tandis que la seconde étape est programmée dès ce dimanche matin.

Si tout se déroule sans complication, le joueur de Sunderland devrait s’engager officiellement avec le club breton dans la foulée, avec une signature attendue ce dimanche dans l’après-midi.

Un transfert structuré à 25 M€

L’opération est estimée à 22 millions d’euros + 3 millions de bonus, soit un package global proche des 25 M€. Un investissement conséquent pour le Stade Rennais, qui poursuit son ambition de renforcer son secteur offensif avec un profil jeune et à fort potentiel.

Déjà considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, Mayenda sort d’une saison globalement encourageante en Angleterre malgré un temps de jeu irrégulier en Premier League.

Un profil explosif qui séduit Rennes

Âgé de 21 ans, Eliezer Mayenda s’est révélé en France du côté de Sochaux avant de rejoindre l’Angleterre en 2023. Formé en partie dans l’Hexagone, l’attaquant espagnol s’est ensuite imposé comme un joueur polyvalent, capable d’évoluer en pointe ou sur les côtés.

Rapide, puissant et capable de prendre la profondeur, il correspond parfaitement au profil recherché par Rennes, qui veut ajouter de la vitesse et de la verticalité à son attaque.

Le deal dépend désormais de la fin de la visite médicale. En cas de validation, Mayenda deviendrait l’une des recrues majeures du mercato rennais.