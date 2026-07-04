PSG Mercato : Paris boucle un gros coup et reçoit une offre XXL pour Kolo Muani

Le PSG continue d’activer ses réseaux sur le marché des jeunes talents tout en gérant un dossier chaud en attaque avec le départ de Randal Kolo Muani.

Le PSG a remporté une bataille importante sur le marché des jeunes talents. Le défenseur central gaucher Léo Gnahoré (né en 2009), actuellement au FC Versailles, a décidé de rejoindre le club de la capitale.

Selon les informations de @Abdel_hamed6 sur X, le jeune joueur avait pourtant reçu une proposition concrète du club allemand du SC Fribourg, qui souhaitait lui offrir son premier contrat professionnel. Mais le joueur a finalement privilégié le projet parisien. Il devrait signer un contrat aspirant (stagiaire) avec le PSG, assorti de deux années en option, confirmant la stratégie du club : sécuriser très tôt les profils prometteurs du vivier francilien et les intégrer au centre de formation.

La Juventus insiste pour Kolo Muani

Dans le même temps, le dossier Randal Kolo Muani continue d’animer le mercato parisien. L’attaquant français, actuellement sous contrat avec le PSG et qui sort d’un prêt à Tottenham, reste dans le viseur de la Juventus. Selon Fabrizio Romano, le club turinois a transmis une première offre supérieure à 30 millions d’euros pour tenter de finaliser son retour en Serie A. Mais le PSG ne compte pas brader son joueur et réclame environ 40 millions d’euros pour accepter un transfert définitif.

Entre la formation et les dossiers de joueurs confirmés, le PSG ne chôme pas en ce début de mercato estival. L’arrivée d’un jeune talent comme Gnahoré s’inscrit dans une politique de projection, tandis que le cas Kolo Muani pourrait devenir l’un des mouvements majeurs de l’été parisien.