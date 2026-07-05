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FRANCE

OM, Stade Rennais, RC Lens : Leca a une idée de génie pour arracher Pablo Pagis

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 12:00
Pablo Pagis (FC Lorient)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Courtisé par l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens, Pablo Pagis (FC Lorient, 23 ans) pourrait pencher pour le club artésien au mercato estival. 

Le RC Lens n’a pas renoncé à Pablo Pagis. Malgré les exigences financières jugées très élevées du FC Lorient, les Sang et Or pourraient bien avoir trouvé une solution inattendue pour faire plier les Merlus. Une idée qui pourrait aussi devancer l’OM et le Stade Rennais sur ce dossier brûlant.

Lorient se montre inflexible

Auteur d’une saison pleine avec Lorient, ponctuée par 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, le fils de Mickaël Pagis a confirmé qu’il possédait le profil idéal pour franchir un nouveau cap. Sans surprise, plusieurs clubs se sont positionnés. L’OM apprécie son potentiel, le Stade Rennais suit également sa progression, tandis que le RC Lens en a fait l’une de ses priorités offensives. 

Un obstacle de taille freine toutefois les négociations. Les dirigeants lorientais réclament entre 15 et 20 millions d’euros, voire davantage selon certains échos. Une somme que le RC Lens refuse, pour le moment, de payer. Jean-Louis Leca continue pourtant de travailler sur le dossier. Et une piste pourrait permettre de débloquer les discussions.

Koffi, la clé du dossier ?

Lorient s’intéresse de près à Hervé Koffi. De retour au RC Lens après une saison exceptionnelle en prêt à Angers, l’international burkinabè sort de l’exercice le plus abouti de sa carrière. Auteur de nombreuses prestations de très haut niveau, il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens du championnat. Son profil plaît aux Merlus, qui cherchent à renforcer ce poste. Selon Jeunes Footeux, cette convergence d’intérêts pourrait ouvrir la voie à une opération beaucoup plus ambitieuse.

L’idée serait simple : intégrer Hervé Koffi dans les négociations afin de réduire le montant réclamé pour Pablo Pagis. Le scénario évoqué verrait le RC Lens proposer son gardien accompagné d’une indemnité comprise entre 9 et 10 millions d’euros. Une formule qui permettrait à Lorient de récupérer un gardien confirmé tout en encaissant une somme importante, tandis que Lens obtiendrait enfin l’attaquant qu’il convoite depuis plusieurs semaines.

L’OM et le Stade Rennais toujours à l’affût

À ce stade, aucune négociation de ce type n’a été confirmée officiellement. Mais sur le papier, cette solution présente une vraie logique sportive et économique pour les deux clubs. Pendant que Lens cherche une solution créative, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais restent attentifs à l’évolution du dossier. 

Les deux clubs apprécient eux aussi le profil de Pablo Pagis et pourraient profiter du moindre blocage pour revenir dans la course. Le RC Lens semble toutefois décidé à accélérer. Et si Jean-Louis Leca parvenait à convaincre Lorient grâce à une formule incluant Hervé Koffi, les Sang et Or pourraient bien prendre une longueur d’avance sur tous leurs concurrents.

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