Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Ian Cathro continue de secouer le vestiaire de l’ASSE avec la possible arrivée d’un milieu défensif technique.

Ça bouge encore dans le Forez et Ian Cathro ne compte clairement pas s’arrêter là. L’ASSE continue de remodeler son effectif en profondeur et le poste de milieu défensif serait devenu une priorité stratégique.

Un nouveau 6 « plus technique » à l’ASSE ?

Selon Babou le Vert, l’ASSE n’a pas fait d’Abdoulaye Kanté une priorité absolue malgré la possibilité de lever son option d’achat. Le club stéphanois continue d’étudier le dossier, mais sans précipitation ni garantie d’activation.

« L’ASSE ne fait pas d’Abdoulaye Kanté sa priorité. Le board réfléchit tout de même à lever son OA. Mais en parallèle, un 6 d’un profil plus technique est désiré par Ian Cathro », explique la source. Une orientation claire qui confirme la volonté de Cathro de construire un milieu plus propre à la relance et à la maîtrise du tempo, loin d’un profil uniquement destructeur.

Cathro veut contrôler le tempo

Le staff de l’ASSE travaille donc en parallèle sur un autre dossier, jugé plus compatible avec l’identité de jeu souhaitée pour la saison à venir. En interne, ce choix illustre une vraie ligne directrice : ne pas se contenter de sécuriser des profils déjà connus, mais viser des joueurs capables de faire évoluer le style de jeu global de l’équipe.

Un virage assumé, même s’il implique de laisser de côté certaines pistes déjà avancées. Le mercato stéphanois reste donc ouvert à tous les scénarios, mais une chose est claire : Ian Cathro veut un milieu capable de jouer, pas seulement de récupérer.