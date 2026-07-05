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ASSE Mercato : un petit détail caché s’est glissé dans le transfert de Sohaib Naïr

Par William Tertrin - 5 Juil 2026, 06:00
Sohaib Naïr

Le transfert de Sohaib Naïr vers l’ASSE ne se limite pas à un montant fixe. Derrière les 1,7 million d’euros annoncés, un mécanisme bonus lié aux performances du joueur aurait été intégré à l’accord.

L’ASSE continue d’avancer discrètement mais sûrement sur son mercato estival. Parmi les dossiers déjà bouclés, celui de Sohaib Naïr a été le premier à être officialisé.

Annoncé dans un premier temps aux alentours de 2 millions d’euros, le défenseur central coûterait finalement environ 1,7 million d’euros, comme rapporté par Mercatosphera. Mais au-delà du montant de base, un élément plus discret viendrait compléter l’opération.

Un transfert à 1,7 M€… mais pas seulement

En effet, comme rapporté par Tribune Stéphanoise, l’accord entre les différentes parties inclurait également une prime liée aux performances du joueur. Autrement dit, le montant total du transfert pourrait évoluer à la hausse en fonction de critères sportifs : temps de jeu, performances individuelles ou objectifs collectifs atteints avec l’ASSE.

En intégrant ce type de bonus, les dirigeants stéphanois adaptent leur politique de recrutement à une logique de progression maîtrisée. L’idée est simple : payer moins immédiatement, mais valoriser le joueur si celui-ci s’impose réellement dans le projet sportif.

Pour Naïr, cela signifie une chose claire : son coût final dépendra directement de son impact sur le terrain.

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