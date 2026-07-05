La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Déjà intéressé par João Neves au PSG, le FC Barcelone tente sa chance pour Bradley Barcola.

Le FC Barcelone continue de s’activer sur le marché des transferts et aurait désormais coché un nouveau nom du côté du PSG. Après João Neves, c’est Bradley Barcola qui serait dans le viseur du club catalan pour renforcer le secteur offensif de Hansi Flick.

Flick adoube Barcola au FC Barcelone

Selon Fichajes, l’entraîneur allemand apprécierait particulièrement le profil de l’ailier français, considéré comme une solution idéale pour apporter vitesse, percussion et polyvalence sur les côtés. Deco et la direction sportive du Barça auraient déjà commencé à étudier la faisabilité d’une opération d’envergure.

Toujours d’après le média espagnol, les Blaugrana seraient prêts à dégainer une offre proche de 80 millions d’euros, avec 70 millions fixes et environ 10 millions de bonus liés aux performances. Une proposition importante, qui témoigne de l’intérêt réel du club pour le joueur.

Le dossier Diomandé avance au PSG !

À Barcelone, certains estiment que les mouvements offensifs du PSG cet été, notamment l’arrivée annoncée de jeunes talents comme Yan Diomande, pourraient redistribuer les cartes dans la hiérarchie offensive parisienne. Selon Sky Sport, les discussions avancent entre le PSG et Leipzig et les négociations tournent maintenant autour d’un package total d’environ 100 millions d’euros. Une situation que le Barça surveille de près, espérant profiter d’un éventuel manque de stabilité.

De son côté, Bradley Barcola sort d’une saison solide avec le PSG, même si son rôle a parfois fluctué dans les grands rendez-vous sous les ordres de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol continue d’apprécier son profil, mais la concurrence en attaque reste importante à Paris. Sous contrat et évalué à environ 70 millions d’euros, l’ancien joueur de l’OL a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 13 buts et 7 passes décisives. Pour l’heure, aucune décision n’est prise en interne.