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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça s’attaque à une star du PSG à la Coupe du Monde 

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 09:40
Joao Neves (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Après le Real Madrid, un titulaire indiscutable du PSG est désormais dans le viseur du FC Barcelone sur ce mercato estival.

Le PSG se fait attaquer au mercato en pleine Coupe du Monde 2026 ! Après le Real Madrid, c’est désormais le FC Barcelone qui tenterait sa chance sur un dossier jugé quasiment impossible à boucler : João Neves.

Le FC Barcelone s’attaque à Neves !

Selon PSG Inside Actus, le club catalan aurait exploré la piste du Portugais pour renforcer son milieu de terrain. Une idée ambitieuse qui illustre les difficultés du Barça sur le marché, mais aussi l’énorme cote du joueur portugais, devenu en quelques mois un élément central du projet parisien.

Toujours selon la même source, une proposition particulièrement surprenante aurait même été envisagée en interne côté catalan : un échange incluant Frenkie de Jong, accompagné d’une somme d’argent importante pour convaincre le PSG. Une idée toutefois très vite refroidie en raison de la position ferme du club parisien.

Le PSG ne veut plus de De Jong

En effet, en interne, le message est clair : João Neves est considéré comme totalement intransférable. Le PSG voit en lui l’un des piliers de son futur entrejeu et n’envisage absolument aucune ouverture, quelle que soit l’offre proposée. Autre point déterminant : la volonté du joueur. João Neves se sent parfaitement intégré à Paris et pleinement engagé dans le projet sportif. Aucun signal de départ n’existe à ce stade, ce qui renforce encore la position de blocage du club.

Concernant Frenkie de Jong, le PSG ne serait de toute façon plus intéressé par son profil. Si le Néerlandais avait pu être une cible par le passé, cette piste serait aujourd’hui totalement écartée, le club ayant changé de stratégie pour son milieu de terrain. En résumé, la situation est limpide : le Barça tente, mais le PSG refuse catégoriquement : João Neves est considéré comme un joueur clé du projet de Luis Enrique et n’est absolument pas sur le marché.

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