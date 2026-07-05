Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par Aston Villa, Robin Risser (21 ans) pourrait quitter le RC Lens contre un chèque juteux au mercato estival.

Robin Risser n’a pas tardé à convaincre au RC Lens. Match après match, le jeune gardien s’est imposé comme l’un des hommes forts de la saison lensoise, multipliant les arrêts décisifs et les prestations de haut niveau. Des performances qui n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs étrangers.

Aston Villa prêt à passer à l’action ?

Selon plusieurs échos, Aston Villa suit de très près la situation du gardien lensois. Le club anglais, habitué à investir massivement pour renforcer son effectif, verrait en Robin Risser un gardien capable de franchir un nouveau cap en Premier League. Et si aucune offre officielle n’a encore filtré, le dossier commence déjà à faire parler.

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Jérôme Alonzo n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour le portier lensois : « Est-ce que Robin Risser peut refuser un Top 4 anglais ? À 30 millions d’euros, il partira. » L’ancien gardien va même plus loin dans son analyse, estimant que Robin Risser a fait gagner entre neuf et dix points au RC Lens la saison dernière grâce à ses interventions décisives.

Un dossier qui pourrait faire réfléchir Lens

Pour Joseph Oughourlian et la direction du RC Lens, la situation est délicate. Sportivement, perdre un gardien de ce niveau constituerait un véritable coup dur au moment où le club souhaite rester compétitif sous les ordres de Dino Toppmöller. Mais économiquement, une offre de l’ordre de 30 millions d’euros serait difficile à ignorer pour un gardien, même aussi performant.

Le RC Lens a déjà démontré ces dernières années sa capacité à réaliser d’importantes plus-values avant de réinvestir intelligemment sur le marché des transferts. Un scénario qui pourrait une nouvelle fois se présenter si Aston Villa ou un autre cador anglais décide d’accélérer. Le dernier mot reviendra évidemment à Robin Risser. À seulement quelques semaines de la reprise, le gardien semble pleinement concentré sur Lens. Mais l’intérêt d’un club du Top 4 anglais pourrait rapidement rebattre les cartes.