Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Sous les radars de l’ASSE et du FC Nantes sur ce mercato, Killian Corredor (Darmstadt, 25 ans) agite les supporters des deux camps cet été.

Killian Corredor continue d’alimenter les rumeurs de ce mercato estival. Suivi de près par l’ASSE et le FC Nantes, l’attaquant de Darmstadt semble déjà avoir trouvé… ses plus fervents supporters.

Les supporters du FC Nantes adoubent Corredor

But! Nantes a lancé un sondage auprès de ses lecteurs avec une question simple : « Killian Corredor serait-il une bonne recrue pour le FC Nantes ? » Et le résultat ne laisse aucune place au doute. Pas moins de 82,5 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 17,5 % d’avis défavorables.

Un véritable plébiscite pour le joueur de 25 ans, qui apparaît donc comme l’une des priorités rêvées des supporters du FC Nantes. La comparaison est d’autant plus intéressante que But! avait posé exactement la même question quelques jours plus tôt aux supporters de l’ASSE.

Les fans de l’ASSE sont plus méfiants

Cette fois, l’adhésion était moins nette : 60 % de réponses favorables, contre 40 % de « non ». Ces chiffres ne décideront évidemment pas de l’avenir de Corredor, mais ils traduisent une différence de perception entre les deux places fortes de la Ligue 2.

Alors que Geoffroy-Guichard semblait constituer un argument de poids pour séduire le joueur, la Beaujoire lui offre aujourd’hui un accueil encore plus enthousiaste. Reste désormais à savoir quel club saura convaincre Darmstadt et surtout le principal intéressé. Car si les supporters nantais ont rendu leur verdict, la décision finale appartient désormais aux dirigeants… et à Killian Corredor.