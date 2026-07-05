Le nouvel entraîneur de l’ASSE Ian Cathro peut encore compter sur un renfort afin de préparer au mieux la saison prochaine en Ligue 2.

L’ASSE continue de structurer en profondeur son projet et le centre de formation est au cœur de la nouvelle dynamique impulsée par Ian Cathro. Après plusieurs mois d’audit interne, les dirigeants stéphanois passent à l’action avec une première arrivée d’envergure dans l’organigramme.

Bunel arrive à l’ASSE !

Selon Peuple Vert, Michael Bunel va rejoindre le club forézien pour renforcer le travail de formation et d’analyse. Un profil rare, expérimenté, et surtout très identifié dans le milieu du développement des jeunes joueurs. Âgé de 48 ans, il arrive en provenance du Havre AC, un club où il a passé une grande partie de sa carrière.

Là-bas, il a multiplié les rôles auprès du groupe professionnel, notamment dans l’analyse des adversaires, la préparation des rencontres et l’accompagnement du staff technique sous différentes directions, dont celles de Jean-Marc Nobilo, Cédric Daury ou encore Bob Bradley.

Une pointure reconnue à l’international

Son parcours ne s’arrête pas à la Ligue 1. En 2021, il a même assuré l’intérim à la tête de l’équipe féminine du Havre en D1 Arkema, confirmant sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à différents environnements. Il a également participé à des programmes de développement à l’international, notamment aux États-Unis, où il a collaboré avec plusieurs académies de MLS. Ce qui distingue surtout Michael Bunel, c’est son travail autour de la perception et de l’intelligence de jeu. Consultant et formateur reconnu, il a développé une approche centrée sur la prise d’information et l’amélioration des capacités cognitives des joueurs.

Une méthodologie qu’il a présentée lors de conférences internationales et dans plusieurs structures fédérales et clubs étrangers. Il a également collaboré avec des intervenants passés par le FC Barcelone et le PSG, preuve de sa reconnaissance dans les milieux de la formation élite. Avec cette arrivée, l’ASSE confirme une tendance claire : renforcer son centre de formation avec des profils experts, capables d’apporter une vision moderne et structurée du développement des jeunes talents. Une première pierre posée dans le projet Cathro, qui veut installer durablement les Verts dans une logique de progression et de stabilité.