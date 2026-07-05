L’ASSE continue la restructuration de son effectif et a accordé un bon de sortie pour deux de ses joueurs emblémaiques;

L’ASSE veut clairement repartir sur un nouveau cycle. Selon Peuple Vert, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek disposent d’un bon de sortie pour cet été. Une décision importante, presque symbolique, tant les deux joueurs incarnent des trajectoires de formation longues au sein du club forézien.

Nadé prêt à tourner la page ?

Arrivé il y a douze ans, Mickaël Nadé a gravi toutes les étapes de la formation stéphanoise avant de s’imposer progressivement avec l’équipe professionnelle. Défenseur central formé à la dure, il a connu toutes les phases du club, entre espoirs, descentes et reconstructions successives. De son côté, Aïmen Moueffek représente encore davantage la fidélité au projet vert.

Présent depuis quatorze ans dans le Forez, le milieu de terrain a lui aussi traversé toutes les catégories jeunes avant d’intégrer durablement le groupe professionnel. Travailleur, régulier, mais souvent freiné par des périodes d’instabilité collective, il fait partie des visages marquants de la dernière décennie stéphanoise.

Moueffek est bien sur le départ de l’ASSE

En interne, cette évolution est présentée comme une décision partagée. Les deux joueurs auraient exprimé leur volonté de découvrir un nouveau projet après plusieurs saisons éprouvantes sur le plan sportif et mental. Une forme d’usure logique dans un club qui a enchaîné les saisons compliquées et les objectifs non atteints. L’ASSE, de son côté, comprend cette envie de changement mais n’entend pas brader ses éléments.

Toujours sous contrat pour deux saisons, Nadé et Moueffek ne partiront pas sans indemnité. Les dirigeants stéphanois attendent donc des offres cohérentes, que ce soit sous forme de transfert sec ou de prêt avec option d’achat. Cette situation marque un tournant dans la gestion du vestiaire stéphanois, où plusieurs cadres issus de la formation pourraient progressivement laisser place à un nouveau cycle voulu par Ian Cathro et sa direction sportive.