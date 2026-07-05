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FRANCE

PSG Mercato : Campos accélère pour 3 recrues avec le Stade Rennais dans le viseur !

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 12:40
Luis Campos (PSG)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le PSG compte frapper rapidement au mercato en faisant signer trois recrues au mois de juillet. Pour ce faire, un départ est imminent.

Le PSG entend frapper vite et fort sur le mercato estival. La direction parisienne a clairement fixé une ligne directrice : boucler rapidement plusieurs dossiers prioritaires afin de stabiliser l’effectif avant la seconde phase du marché des transferts. 

Le PSG veut 3 recrues en juillet 

Selon PSG Inside Actus, le club de la capitale souhaite finaliser l’arrivée de trois recrues dès le mois de juillet. L’objectif est simple : permettre à l’encadrement technique d’avoir une vision claire de l’effectif dès le début de la préparation, avant de cibler des renforts plus spécifiques en doublure sur certains postes jugés fragiles la saison passée, notamment en défense centrale et au poste de latéral droit. L’idée serait d’être prêt pour le début de la Ligue 1, dont l’ouverture est prévue contre le Stade Rennais… qui peut déjà trembler ! 

Dans cette logique d’ajustement rapide, un premier mouvement est déjà acté en interne. Le jeune gardien Renato Marin va poursuivre son développement loin de Paris. Arrivé libre en provenance de l’AS Roma à l’été 2025, le portier italo-brésilien de 19 ans va être prêté pour une saison au CD Nacional, pensionnaire de première division portugaise et 14e du dernier exercice.

Marin en route pour le Portugal 

Selon L’Équipe, le joueur est attendu dès ce samedi au Portugal pour finaliser son arrivée. Le PSG considère ce prêt comme une étape essentielle dans sa progression, avec l’objectif de lui offrir du temps de jeu régulier à haut niveau. En interne, les dirigeants continuent de miser sur son potentiel à long terme. Malgré ses deux apparitions la saison dernière avec l’équipe première, le club souhaite lui éviter une stagnation et accélérer son développement dans un environnement compétitif.

Ce départ a d’ailleurs été anticipé dans la gestion de l’effectif des gardiens, avec l’arrivée d’Alessandro Longoni. La hiérarchie actuelle pourrait ainsi s’articuler autour de plusieurs profils, dont Lucas Chevalier dont la situation reste encore à clarifier, Matveï Safonov, et ce nouveau jeune portier italien appelé à monter en puissance. Le PSG entre donc dans une phase clé de son mercato, entre restructuration de l’effectif et accélération ciblée des recrutements.

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