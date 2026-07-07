Menée de deux buts par l’Égypte à un quart d’heure de la fin, l’Argentine s’est offert une remontada historique en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 (3-2).

Lionel Messi a encore écrit une page de sa légende. Menée 2-0 à un quart d’heure de la fin, l’Argentine a renversé l’Égypte (3-2) au terme d’un huitième de finale complètement fou pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

L’Egypte semblait insubmersible

L’Albiceleste avait pourtant très mal débuté sa rencontre. Très entreprenants, les Égyptiens ouvraient le score dès la 14e minute grâce à Yasser Ibrahim, qui prenait le meilleur de la tête sur Lisandro Martinez (0-1).

Touchés, les Argentins obtenaient rapidement une occasion en or d’égaliser. Fauché dans la surface, Nicolas Tagliafico offrait un penalty à Lionel Messi. Mais la superstar argentine voyait sa tentative repoussée par un immense Mostafa Shobeir (19e), déjà héroïque.

Le gardien égyptien poursuivait son festival en s’interposant devant Alexis Mac Allister (27e), puis Julian Alvarez (39e). Entre-temps, Messi avait également trouvé le poteau sur un magnifique coup franc (31e). L’Égypte résistait avec courage.

Messi, un but et une passe au compteur

Au retour des vestiaires, Mostafa Ziko croyait faire le break après un slalom exceptionnel d’Haissem Hassan, mais François Letexier annulait finalement le but pour une faute au départ de l’action (59e). Ce n’était que partie remise. Dix minutes plus tard, Hassan débordait une nouvelle fois avant de servir parfaitement Ziko, qui ne laissait aucune chance à Emiliano Martinez (67e, 0-2). L’Argentine semblait alors au bord de l’élimination. Mais c’était sans compter sur Lionel Messi.

Le capitaine argentin relançait d’abord totalement son équipe en déposant un centre parfait sur la tête de Cristian Romero, qui réduisait l’écart (79e, 1-2). Quatre minutes plus tard, Messi prenait cette fois les choses en main. D’une frappe puissante sous la barre, il inscrivait son huitième but de la compétition et remettait les deux équipes à égalité (83e, 2-2), faisant exploser tout un stade.

L’Albiceleste ne s’arrêtait pas là. Dans le temps additionnel, Lautaro Martinez délivrait un centre parfait qu’Enzo Martinez propulsait dans le petit filet de Shobeir pour offrir une victoire totalement renversante à l’Argentine (90e, 3-2). Grâce à cette remontada spectaculaire, les champions du monde poursuivent leur route vers les quarts de finale, emmenés par un Lionel Messi de légende.