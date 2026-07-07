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FRANCE

ASSE Mercato : après Nadé et Moueffek, un autre cadre vers la sortie ?

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 17:00
Irvin Cardona (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’ailier de l’ASSE Irvin Cardona (28 ans) aurait aussi un bon de sortie pour cet été.

Le mercato de l’ASSE pourrait réserver une nouvelle surprise. Après plusieurs cadres annoncés sur le départ, un autre visage bien connu des supporters stéphanois dispose désormais d’un bon de sortie. Selon Peuple Vert, Irvin Cardona pourrait quitter l’ASSE cet été. Le club du Forez serait à l’écoute des propositions pour son attaquant, tandis que l’international maltais ne serait pas fermé à l’idée de découvrir un nouveau projet.

Un bon de sortie pour Cardona ?

Cette possibilité s’inscrit dans un contexte particulier pour Cardona. Arrivé avec l’ambition d’être un élément important du renouveau stéphanois, l’ancien Brestois a connu des périodes contrastées sous le maillot vert. Capable de moments décisifs, il n’a toutefois pas toujours réussi à afficher une régularité suffisante pour s’imposer comme un incontournable de l’effectif.

D’après les informations du média stéphanois, une certaine fatigue mentale pourrait également entrer en compte dans la réflexion du joueur. Après plusieurs saisons intenses avec l’ASSE, marquées par la pression du public et les objectifs élevés du club, Cardona pourrait ressentir le besoin d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

Cathro ne fait pas dans le détail à l’ASSE 

Cette situation rejoint la volonté actuelle des dirigeants de l’ASSE de remodeler l’effectif autour du projet porté par Ian Cathro. Le nouvel entraîneur souhaite construire un groupe avec des profils pleinement impliqués dans la dynamique du club et certains départs pourraient permettre de libérer de la place pour de nouveaux renforts.

Pour autant, un départ d’Irvin Cardona n’est pas encore acté. L’ASSE attendra une offre satisfaisante avant d’envisager une séparation avec un joueur qui conserve une belle cote sur le marché. Après Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek ou encore les discussions autour de Lucas Stassin, le dossier Cardona confirme une tendance forte : les Verts veulent tourner une page et donner à Ian Cathro les clés d’un effectif renouvelé.

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