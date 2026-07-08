Revue de presse Coupe du Monde 2026 : le scandale Mbappé rebondit, Messi refait l’Histoire 

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du mercredi 8 juillet 2026.

France – Paraguay (1-0) : la polémique raciste prend de l’ampleur

Le match Paraguay-France continue de faire scandale. Après la FFF, Emmanuel Macron, le gouvernement paraguayen et Gianni Infantino, c’est désormais le haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’ONU qui a condamné les attaques jugées racistes visant le capitaine des Bleus. Dans un communiqué, son porte-parole Thameen Al-Kheetan a dénoncé des propos tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla estimant qu’ils s’inscrivaient dans un phénomène plus large touchant le football et le sport en général.

« Les propos racistes et déshumanisants tenus à l’encontre du footballeur français Kylian Mbappé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla sont ignobles, et malheureusement, ne constituent pas un cas isolé », a-t-il déclaré. L’ONU estime également que « les incidents racistes signalés lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 reflètent un phénomène plus large qui touche le football et le sport plus largement. Les personnalités publiques ont la responsabilité accrue de lutter contre le racisme, la discrimination et les discours de haine dans leurs interventions publiques », a indiqué le porte-parole.

Argentine – Egypte (3-2) : Messi encore plus dans l’Histoire

Menée de deux buts à un quart d’heure de la fin par l’Égypte, l’Argentine a fait une remontada historique en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 (3-2). Lionel Messi n’y est pas pour rien. Malgré un penalty raté, « La Pulga » a distillé une passe décisive avant d’inscrire le but du 2-2. À 39 ans et 13 jours, il devient le joueur le plus âgé de l’histoire à avoir été buteur et passeur décisif lors d’un match en phase à élimination directe de Coupe du Monde.

Lionel Messi (39 ans et 13 jours) devient le joueur le plus âgé de l'histoire à avoir été buteur et passeur décisif lors d'un match en phase à élimination directe de Coupe du Monde. #ARGEGY — Stats Foot (@Statsdufoot) July 7, 2026

Mbappé-Hakimi : une bromance à l’épreuve du Mondial

C’est l’une des belles histoires de ce France-Maroc : les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Très proches depuis leur passage commun au PSG, les deux joueurs s’apprêtent pourtant à mettre leur amitié entre parenthèses le temps d’un quart de finale de Coupe du monde très attendu à Boston.

Le Figaro les présente comme « des frères », tandis que AS évoque une relation « plus que des amis ». Malgré l’éloignement depuis le départ de Mbappé au Real Madrid, leur complicité est restée intacte. Mais sur le terrain, pas question de faire de cadeau : l’attaquant des Bleus veut emmener la France vers une troisième étoile, tandis qu’Hakimi rêve de porter le Maroc encore plus haut.

Ces retrouvailles rappellent évidemment la demi-finale du Mondial 2022, déjà remportée par les Bleus. Mais cette fois, le contexte est encore plus lourd autour du latéral marocain, également concerné par une échéance judiciaire importante dans les prochains mois. Une amitié forte, donc, mais accompagnée d’un nuage, comme le souligne L’Équipe.