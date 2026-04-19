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FRANCE

ASSE : la pique savoureuse de Montanier à Horneland après Bastia

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 07:20
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Philippe Montanier (ASSE)

Battu pour son dixième match sur le banc de l’ASSE ce samedi à Bastia (0-2), lanterne rouge de Ligue 2, Philippe Montanier a lancé une pique à peine déguisée à son prédécesseur Eirik Horneland.

Le revers à Bastia a laissé des traces… et pas seulement au classement. Après la première défaite de son ère sur le banc de l’ASSE à Bastia (0-2), Philippe Montanier a glissé une phrase lourde de sens, interprétée comme une pique directe envers son prédécesseur Eirik Horneland. Après neuf matchs sans défaite, les Verts ont chuté, mettant fin à une série qui avait relancé complètement la course à la montée. Un revers qui n’efface pas tout… mais qui a fait réagir.

Une déclaration loin d’être anodine

Au micro de beIN Sports, Philippe Montanier n’a pas caché une certaine amertume : « C’est déjà incroyable d’être deuxièmes. On a huit défaites, six nuls en Championnat, c’est du jamais vu ! Normalement, on devrait être décrochés, donc c’est inespéré. » Une sortie qui peut paraître lucide… mais qui a surtout été interprétée comme une critique indirecte de la première partie de saison.

Horneland dans le viseur

Derrière cette phrase, L’Équipe y voit une référence claire au passage d’Eirik Horneland. Arrivé en cours de saison, Montanier a redressé une équipe en difficulté, et ce bilan global reste marqué par les résultats du début d’exercice. Sans le nommer, le message semble clair : la situation actuelle est presque un miracle au vu du passif.

Après 11 matchs sans victoire, les Corses ont enfin retrouvé le succès devant leur public d’Armand-Cesari. Malgré ce coup d’arrêt, l’ASSE reste en très bonne position dans la course à la montée. Mais cette sortie médiatique montre aussi que la pression est maximale dans le sprint final. Au-delà de la pique supposée, Montanier envoie peut-être aussi un message à son groupe : rien n’est acquis. Et pour aller chercher la montée, il faudra vite repartir de l’avant.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

18/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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