ASSE Mercato : l’espoir renaît pour l’arrivée d’un chouchou des supporters

Courtisé par Manchester City et suivi par plusieurs clubs européens, Mathys Detourbet semble s’éloigner de l’ASSE, mais les Verts peuvent encore espérer un scénario favorable…

Les supporters de l’ASSE n’ont pas oublié. Lors du match aller remporté 3-2 par les Verts sur la pelouse de Troyes, Mathys Detourbet avait crevé l’écran, mettant en difficulté la défense ligérienne et délivrant notamment une passe décisive en fin de match.

Un match référence qui avait suffi à séduire une grande partie du Chaudron, toujours prompt à s’enthousiasmer pour les jeunes talents. Dans une saison où l’engouement populaire est déjà exceptionnel — plus de 32 000 places vendues pour le choc retour face à Troyes — l’idée de voir le Français porter le maillot vert avait de quoi faire rêver.

Manchester City passe à l’action, mais…

Comme déjà relayé sur notre site, Manchester City est passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Un accord serait même en bonne voie, autour d’un montant estimé à 15 millions d’euros selon les informations de Sacha Tavolieri. Le club anglais, via le City Football Group — propriétaire également de Troyes — dispose d’un avantage considérable dans les négociations. Une stratégie bien rodée : attirer les meilleurs jeunes talents, les sécuriser rapidement, puis les développer au sein de leur galaxie de clubs.

De son côté, Foot Mercato en a remis une couche dans la foulée, mais en nuançant un peu : « Comme révélé en décembre, Manchester City veut Mathys Detourbet. Mais a l’heure actuelle, aucun accord n’existe entre les Citizens et Troyes. L’international U19 français, estimé à près de 25M€, attise les convoitises : plusieurs clubs européens sont déjà positionnés. Même en cas d’accord avec Manchester City, rien ne garantit un prêt à Troyes : le joueur aura son mot à dire sur son avenir ».

L’ASSE pas si dépassée que ça ?

Déjà en décembre, l’intérêt de l’ASSE pour Detourbet était réel. Mais face à la concurrence de clubs comme Manchester City ou Monaco, les Verts semblaient finalement hors course… mais pas si Detourbet décide de choisir l’ASSE pour partir en prêt.

Sportivement, le profil du joueur coche toutes les cases : polyvalent offensif, capable d’évoluer sur plusieurs postes, et surtout doté d’un énorme potentiel. Et si le joueur a son mot à dire sur son avenir, l’optique de rejoindre les Verts le temps d’un prêt n’est pas si déconnant du tout.

Pour les supporters stéphanois, l’espoir peut encore être permis. Car au-delà du simple mercato, Detourbet incarnait cette étincelle capable d’enflammer Geoffroy-Guichard.