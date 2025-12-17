À LA UNE DU 17 DéC 2025
ASSE Mercato : Manchester City débarque sur une piste des Verts

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 17:28
Après l’AS Monaco, c’est au tour de Manchester City de s’intéresser à l’attaquant troyen Mathys Detourbet (18 ans), qui avait également tapé dans l’œil de l’ASSE.

En moins de 24 heures, Foot Mercato a publié deux informations sur Mathys Detourbet, attaquant révélation de Troyes. La première, c’est que l’AS Monaco souhaite recruter le joueur de 18 ans, né dans la cité auboise et formé à l’ESTAC. L’agent du joueur serait tellement motivé par cette piste qu’il aurait accepté de collaborer avec une autre agence pour finaliser le deal. Sauf que, deuxième information, Manchester City est également intéressé par Detourbet. Les Skyblues ont un énorme avantage par rapport à l’ASM : ils ont le même propriétaire que Troyes (le City Group). Ce qui va forcément faciliter les négociations en vue d’un transfert…

Detourbet aurait fait un bon remplaçant à Davitashvili

Au vu de ces deux noms, l’AS Saint-Etienne peut déjà passer la main pour un joueur lui ayant tapé dans l’œil lors de l’opposition entre les deux équipes, le 8 novembre. Ce soir-là, les Verts s’étaient imposés au stade de l’Aube (3-2) mais Detourbet avait fait des misères à leur défense, délivrant notamment une passe décisive sur le but de Ripart dans les arrêts de jeu. Capable de jouer en pointe, ailier gauche ou milieu gauche, cet international français dans toutes les catégories de jeunes est promis au plus bel avenir. Mais celui-ci ne passera pas par le Forez, a priori.

Pas forcément un regret pour l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, qui a récemment expliqué en conférence de presse qu’il ne voulait pas de renfort au milieu de terrain ou en attaque, où il y a trop de joueurs à son goût. Mathys Detourbet avait pourtant le profil idéal pour succéder à Zuriko Davitashvili, qui souhaite partir depuis la relégation.

