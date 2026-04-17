Mercato : leader de Ligue 2 devant l’ASSE, Troyes boucle un joli coup à 15 M€ !

La bataille pour la montée en Ligue 1 bat son plein, mais certains clubs regardent déjà plus loin. C’est notamment le cas de l’ES Troyes AC, actuel leader de Ligue 2 devant l’ASSE. Alors que les Troyens se déplaceront à Geoffroy-Guichard le week-end prochain pour un choc très attendu, le club champenois prépare déjà la saison prochaine avec un premier mouvement majeur sur le mercato.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Troyes serait tout proche de finaliser un dossier important autour de Mathys Detournet, jeune attaquant considéré comme l’un des plus gros espoirs du club.

Manchester City prêt à investir 15 millions d’euros

Toujours d’après cette source, Mathys Detournet devrait rejoindre Manchester City FC dans le cadre des synergies existantes entre Troyes et le City Football Group.

Le montant de l’opération serait estimé à 15 millions d’euros, preuve de la forte cote du jeune attaquant sur le marché. Une somme considérable pour un joueur encore en plein développement, mais dont le potentiel impressionne déjà de nombreux observateurs.

L’idée serait ensuite claire : après sa signature à Manchester City, le joueur serait immédiatement prêté à Troyes pour la saison prochaine afin de poursuivre sa progression avec un temps de jeu important.

Troyes prépare déjà la Ligue 1

Ce montage confirmerait l’ambition grandissante de l’ESTAC. Leader de Ligue 2 et bien placé pour retrouver l’élite, Troyes ne veut pas attendre la fin du championnat pour préparer son retour au plus haut niveau.

Avec un jeune talent offensif conservé dans l’effectif malgré un transfert lucratif, le club bénéficierait d’un double avantage : sécuriser une rentrée financière majeure tout en renforçant sportivement son groupe.

Dans le contexte actuel du football français, peu de clubs de Ligue 2 peuvent se permettre une telle anticipation. Le soutien structurel du City Football Group offre à Troyes des perspectives bien différentes de celles de nombreux concurrents.

L’ASSE prévenue avant le choc

Cette annonce intervient à quelques jours d’un duel capital face à l’AS Saint-Étienne. Les Verts espèrent reprendre la main dans la course à la montée, mais Troyes envoie déjà un signal fort : le club pense à la Ligue 1.

Sur le terrain comme en coulisses, l’ESTAC affiche de grandes ambitions. Si la montée venait à se confirmer, ce premier “joli coup” pourrait n’être qu’un début.

Pour l’ASSE, le message est limpide : Troyes ne veut pas seulement monter, Troyes veut s’installer durablement parmi les grands du football français.