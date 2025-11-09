ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE Mercato : le nom d'un attaquant de Ligue 2 murmuré à l'oreille de Kilmer

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
William Tertrin
9 novembre 2025

Face à Troyes, les supporters de l’ASSE ont été impressionnés par le match du jeune Mathys Detourbet. Un joueur à ne pas louper pour Kilmer ?

Ce samedi soir, l’ASSE s’est imposée sur la pelouse de Troyes, leader de Ligue 2, mais s’est quand même fait peur. Devant avec un score de 3-0 à la pause, les Verts ont eu chaud en seconde période, en concédant un premier but à la 61e, puis un second à la 86e.

Dans ce choc du haut de tableau, il y en a un qui a tapé dans l’œil des supporters stéphanois. Outre Joshua Duffus, auteur d’un but et de deux passes décisives, c’est un Troyen qui s’est fait remarquer. En effet, le jeune Mathys Detourbet (18 ans) était titulaire sur l’aile gauche, et a fait tourner la tête des joueurs de l’ASSE, notamment de Dennis Appiah.

Detourbet, une bonne idée glissée à Kilmer ?

Et les supporters de l’ASSE l’ont bien remarqué sur X :

« Matys Detourbet je connaissais déjà un peu via les EDF jeunes. Mais son match ce soir juste WOW. Un mélange d’agilité, de vitesse d’exécution le tout avec un pied trop soyeux. On est sur un des meilleurs prospects français pour moi, faut pas avoir peur des mots ».

« Mathys Detourbet, 18 ans, il faut applaudir. Quel match de fou il fait… ».

« J’espère que Huss Fahmy est devant le match. Pas besoin de « data » pour voir que Detourbet a du foot. Hop, on va chercher ce genre de joueurs ».

« Je suis supp des Verts, mais votre petit Mathys Detourbet est énorme. Franchement il va briller, du moins je l’espère pour vous ».

« Detourbet était monstrueux hier. Il a fait dansé Appiah tout le match. Le genre de joueur que j’aime beaucoup ».

L’été dernier, l’ESTAC avait refusé une offre de 10 millions d’euros bonus compris en provenance de l’AS Roma pour Mathys Detourbet. Preuve de son talent, le jeune attaquant attire déjà l’œil des plus gros clubs européens. Si Kilmer affectionne tout particulièrement la data, cette dernière serait bien maline de poser son regard sur l’international français U20, qui pourrait préférer continuer sa progression en Ligue 1 avec les Verts en cas de montée, et ainsi éviter de se brûler les ailes au sein d’un top club…

