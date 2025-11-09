Dans le choc au sommet de la Ligue 2, l’ASSE s’est imposée à Troyes (3-2) samedi soir dans le sillage de son trio d’attaque. Et sans le duo Stassin-Davitashvili…

L’ASSE jouait gros samedi soir à Troyes. En cas de défaite face au leader champenois, elle pouvait se retrouver à 8 points de l’ESTAC, ce qui aurait fait tâche vu son budget et peut-être amené Kilmer Sports à reconsidérer l’avenir d’Eirik Horneland. Mais dans l’Aube, les Verts ont sorti une grosse première mi-temps. Ils menaient 3-0 au retour aux vestiaires et ont fini par prendre les trois points malgré un second acte beaucoup plus poussif qui a vu l’Estac revenir à 3-2.

Duffus a encore brillé, Pedro s’est révélé

Si l’ASSE se retrouve aujourd’hui 3e de L2 à 2 points de l’ESTAC, elle le doit pour beaucoup à son trio offensif. Horneland avait fait un choix fort en décidant de laisser Stassin et Davitashvili sur le banc au profit de Cardona, Duffus et Boakye. Et tous les trois ont marqué, Duffus délivrant également deux passes décisives. Comme il y avait 3-0 lorsque l’ancien joueur de Brighton a dû céder sa place à Stassin, sur blessure, il est inutile d’aller chercher plus loin le grand artisan de cette victoire… On notera que lors des deux cartons réalisés depuis le début de la saison par l’ASSE, face à Rodez (4-0) et Pau (6-0), Duffus était également titulaire, comme Cardona. Voilà qui devrait inciter Horneland à ne plus laisser les deux hommes sur le banc, comme c’était souvent le cas ces derniers mois. Sans Stassin et Davitashvili, lequel n’est même pas entré en jeu hier soir, l’ASSE a fait feu de tout bois à Troyes, elle a développé un jeu collectif très intéressant, elle a été très déterminée, très agressive à l’image de Moueffek et de Jaber, dominants dans l’entre jeu, et du jeune Kevin Pedro, qui a tenu sa place avec cran en défense centrale pour pallier les absences. Après la défaite au Red Star (1-2), ce succès relance pleinement les Verts et permet à Horneland de retrouver du crédit. On verra si le Norvégien remerciera dans ses prochaines compos ceux qui ont contribué à cette victoire. Tout en se disant qu’il serait bien inspiré de le faire, le football étant avant tout un sport collectif, et la L2 un championnat où l’engagement de chacun est vraiment déterminant…