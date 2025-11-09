L’ASSE s’est imposée à Troyes (3-2) samedi soir dans le sillage de son trio d’attaque. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (5,5)

Une bonne sortie devant Detourbet (21e), un face à face remporté (56e) et des interventions aériennes qui ont fait du bien. Malgré les deux buts encaissés, il a sorti un bon match.

APPIAH (4)

Un sauvetage (13e) mais Detourbet lui a fait bien des misères dans son couloir…

PEDRO (6)

Préféré à Batubinsika en l’absence de Lamba et Bernauer, le jeune défenseur formé au club (19 ans) a répondu présent avec cran. Son long ballon a provoqué le 3e but. Surtout, il a été costaud défensivement. A revoir !

NADE (5,5)

Ripart l’a devancé sur son but, mais il a gagné la grande majorité de ses duels et sorti plusieurs ballons chauds.

ANNAN (5)

Son ouverture a provoqué le but du 2-0 mais Diop a profité de ses errements pour ramener Troyes à 3-1. Moyen.

JABER (5,5)

Précieux dans le pressing et la conservation du ballon, il s’est mué en passeur décisif sur le but de Duffus. Une fin de match plus poussive, à l’image de l’équipe.

MOUEFFEK (6), puis GADEGBEKU

Moueffek a été à l’origine des deux premiers buts, avec ses percussions. Remplacé par DADEGBEKU, moins saignant.

TARDIEU (5)

Une prestation assez neutre. Pas très inspiré sur ses coups de pied arrêtés.

CARDONA (6), puis OLD

Sur son côté droit, Cardona a fait des différences et il n’a pas donné sa part au chien quand il a fallu défendre. C’est lui qui a inscrit le but du 2-0, avec opportunisme. Remplacé par OLD, oublié par Stassin sur un contre (90e).

DUFFUS (8), puis STASSIN

Il y avait 3-0 lorsque Duffus a quitté le terrain, blessé… Avec deux passes décisives et un but, il a été le grand artisan de cette victoire ô combien importante qui ramène l’ASSE à 2 points de l’ESTAC. Remplacé par STASSIN. Bien moins altruiste et costaud dos au but, le Belge a raté une balle de 4-2 (90e).

BOAKYE (7)

Un missile du gauche avant d’être impliqué sur le deuxième but, puis de servir Stassin sur un plateau en fin de match (90e) : le Ghanéen a grandement contribué à la victoire stéphanoise.