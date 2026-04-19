À trois journées de la fin, la pression monte d’un cran pour l’ASSE. Le Mans, promu surprenant, affiche les mêmes ambitions et un état d’esprit redoutable, au point de faire trembler les Verts dans la course à la montée.

Le danger se précise sérieusement pour l’ASSE. Alors que les Verts semblaient solidement installés dans la course à la montée, un rival inattendu est en train de rebattre toutes les cartes : Le Mans FC. Et le message envoyé est clair.

Qui aurait imaginé un tel scénario en début de saison ? Avec un budget largement inférieur et un effectif bien moins valorisé, Le Mans affiche aujourd’hui le même nombre de points que l’ASSE à trois journées de la fin. Un exploit qui repose sur une constante : la combativité. Match après match, les Sarthois répondent présents, sans jamais dévier de leur ligne de conduite.

« On est en mission depuis le 30 juin »

Dans les colonnes d’Ouest-France, l’entraîneur Patrick Videira a parfaitement résumé l’état d’esprit de son groupe. Comment peut-on se sentir autrement que bien ? On a fait un match cohérent, a-t-il soutenu sûr de ses forces. Notre première mi-temps est aussi très bonne, on les a usés pour finir par marquer un très beau but. Ça a été très dur, mais je trouve qu’on a très bien construit notre victoire, et les entrants ont aussi bien su finir le travail. »

Mais la phrase qui marque, celle qui résonne comme un avertissement pour l’ASSE, est limpide : « On est en mission depuis le 30 juin. » Une déclaration forte, symbole d’un groupe déterminé à aller au bout. Contrairement à l’ASSE, qui a reconduit le même onze à Bastia, Le Mans n’hésite pas à faire tourner.

« Il fallait ramener un petit peu de fraîcheur. Aujourd’hui, il y a eu quatre nouveaux joueurs qui ont pu démarrer, c’est une rotation nécessaire pour pouvoir prendre soin de tout le monde », poursuit Videira. Un choix stratégique qui porte ses fruits et permet de maintenir un haut niveau d’intensité dans ce sprint final.

Un groupe manceau soudé et mature

Autre force du Mans : son équilibre collectif. « Notre groupe est homogène, les cadres de cette équipe sont capables d’épauler les plus jeunes », explique le coach sarthois. Malgré la jeunesse de certains éléments, comme Noa Boissé ou Isaac Cossier, l’équipe dégage une impression de maturité rare pour un promu. Une stabilité qui contraste avec les doutes aperçus côté stéphanois ces dernières semaines.

À trois journées de la fin, chaque détail compte. Et pendant que l’ASSE doute après sa défaite à Bastia, Le Mans avance avec confiance et détermination. La pression est désormais maximale sur les épaules des Verts. Car derrière ce promu ambitieux, une réalité se dessine : la montée directe est loin d’être acquise. Et face à une équipe en mission, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur.