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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic allume les supporters, ils lui donnent entièrement raison ! 

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 13:30
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)

Après ses critiques répétées sur le public du FC Nantes, Vahid Halilhodzic s’est fait moins d’ennemis que prévu chez les supporters des Canaris.

La sortie avait de quoi faire polémique. En s’en prenant ouvertement aux supporters du FC Nantes, Vahid Halilhodzic s’exposait à un retour de flamme massif. Mais contre toute attente, la tendance est bien différente. Selon un sondage publié par But!, la majorité des fans du FC Nantes comprend les propos de leur entraîneur. À la question : « Comprenez-vous le tacle de Vahid Halilhodzic aux supporters ? », les résultats sont sans appel :

  • 66,7 % répondent : “Oui, il a raison”
  • 11,1 % estiment qu’il va trop loin
  • 22,2 % préfèrent juger sur les résultats

Un score qui valide largement la prise de position du technicien.

Un discours sec qui trouve écho chez les supporters du FC Nantes

Souvent critique envers l’environnement du FC Nantes, Halilhodzic n’a jamais hésité à pointer du doigt certaines attitudes en tribunes. Cette fois, son discours semble avoir touché une partie importante du public, qui partage visiblement son analyse de la situation actuelle. Ce soutien intervient dans une période délicate pour le FC Nantes, où les tensions sportives et les incertitudes sur l’avenir du club alimentent les débats.

Dans ce climat, les propos du coach apparaissent pour certains comme une forme de vérité assumée. Si une majorité lui donne raison, une partie des supporters reste plus mesurée. Le fait que 22,2 % des votants conditionnent leur jugement aux résultats montre que la situation reste fragile. Au FC Nantes, comme partout ailleurs, le terrain reste le juge de paix.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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