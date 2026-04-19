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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic a trouvé son sauveur… en réserve ! 

Par Bastien Aubert - 19 Avr 2026, 10:40
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)

Dans une saison sous pression au FC Nantes, certaines solutions viennent parfois d’où on les attend le moins. 

Et si un sauveur improbable s’offrait au FC Nantes ? Prêté par Sturm Graz, Amady Camara n’a pas réussi à s’imposer en Ligue 1 cette saison et pourrait perte l’heureux élu. Utilisé à 10 reprises sans la moindre statistique décisive, l’ailier malien a logiquement été mis de côté par le groupe professionnel. Mais loin de disparaître, le joueur a été envoyé en réserve, sous les ordres de Stéphane Ziani, avec une idée simple : retrouver du rythme et de la confiance.

Une réponse immédiate en National 3

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Camara a répondu présent. Déjà buteur contre Angers (1-0), il a récidivé lors de la victoire face à Vertou (1-2), confirmant une efficacité retrouvée dans un contexte pourtant plus modeste. Dans une équipe où figurent aussi des joueurs comme Mathieu Acapandié ou Bahmed Deuff, le Malien s’impose comme l’un des éléments les plus en vue du groupe réserve.

Des profils du passé aussi de la partie

Ce match de N3 a également vu la présence de joueurs au parcours plus contrasté, à l’image de Abakar Sylla, repositionné dans un contexte plus discret. Un symbole de la gestion actuelle du FC Nantes, où plusieurs joueurs du groupe pro sont temporairement redirigés vers la réserve pour retrouver des repères.

Halilhodzic face à une option inattendue

Dans ce contexte, la question se pose désormais en interne : faut-il redonner une chance à Camara dans l’équipe une du FC Nantes ? Le joueur, capable de fulgurances déjà aperçues par le passé avec Sturm Graz ou les sélections jeunes du Mali, montre qu’il n’a pas perdu ses qualités de percussion et de finition. Pour Halilhodzic, en quête de solutions offensives dans une fin de saison sous tension, ce profil pourrait devenir une option de plus en plus crédible. Au FC Nantes, où chaque point compte dans la course au maintien, les surprises peuvent venir de partout.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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