ASSE : après Bastia, les supporters ont ciblé un membre du staff de Montanier

Alors que l’ASSE a pris un petit coup de chaud au classement de Ligue 2, les supporters ont pointé du doigt un membre du staff de Philippe Montanier.

La situation des gardiens à l’ASSE continue d’alimenter les débats en tribunes comme sur les réseaux sociaux. Un supporter des Verts a récemment publié un message incisif visant directement Jean-François Bédénik, entraîneur des gardiens du club depuis 2022, remettant en cause la progression du poste et la stabilité actuelle.

Dans son tweet, l’auteur s’interroge frontalement : “Au club depuis 2017. Citez moi un seul gardien qui a progressé ou parti dans un plus gros club depuis qu’il est là ? Gautier est arrivé de Valenciennes. Son niveau depuis janvier 2023, statu quo 🤷 . On a changé bcp le staff depuis KSV et lui c’est un véritable mystère ». Une critique qui s’accompagne d’un constat plus large sur l’absence d’évolution perçue des portiers stéphanois, malgré plusieurs changements de staff technique depuis l’ère KSV.

Sous ce post, les réponses ont été unanimes :

« Pour moi Larsonneur a même régressé », « Arrête il dit « bien mon poulet » et il fait sauter larso comme un lapin aux entraînements c’est le meilleur coach possible », « C est un copain du coach. Tu crois vraiment qu il vont en changer maintenant 😉 ».

Un poste sous surveillance permanente

Le rôle de Bédénik, ancien gardien professionnel reconverti et intégré au club depuis 2017 avant de rejoindre le groupe pro en 2022, est pourtant officiellement structuré. Il est chargé de la préparation des gardiens de l’équipe première, après avoir travaillé longuement au centre de formation, où il a notamment accompagné des jeunes comme Étienne Green.

Selon les éléments internes du club, son travail s’inscrit dans une continuité pédagogique entre formation et haut niveau, avec une attention portée aux détails techniques et à la progression individuelle des portiers.

Mais dans un contexte sportif instable et marqué par des résultats irréguliers, la patience des supporters semble s’éroder. La moindre erreur ou impression de stagnation est désormais scrutée, et le poste de gardien cristallise régulièrement les frustrations.

Larsonneur, symbole des débats

Arrivé pour stabiliser un poste jugé fragile, Gautier Larsonneur reste au centre des discussions. S’il a été déterminant dans certaines périodes, notamment lors de séquences défensives solides, son rendement récent est jugé en baisse par une partie des supporters, qui attendent davantage de progression individuelle sous la direction du staff actuel. Sa prestation lors de la défaite contre Bastia samedi soir a laissé un nouveau goût amer.

Une critique qui dépasse le cas individuel

Au-delà du cas Bédénik, ce type de prise de parole illustre surtout un malaise plus large autour de la gestion globale des postes clés à l’ASSE. Entre changements d’entraîneurs, restructurations internes et pression du résultat, la stabilité nécessaire au développement des gardiens semble difficile à installer.

Reste désormais à savoir si le staff technique parviendra à inverser cette perception, dans un club où le poste de gardien a longtemps été une référence, et où l’exigence des supporters reste particulièrement élevée.