RC Lens : bis repetita pour Baidoo ? La réponse vient de tomber

Alors que le cas Samson Baidoo devait encore être éclairci malgré son entrée contre Toulouse, une bonne nouvelle est tombée.

Le RC Lens respire un peu mieux à l’approche de son grand rendez-vous. Absent depuis plusieurs semaines en raison de problèmes musculaires, le défenseur autrichien Samson Baidoo devrait finalement être apte pour la demi-finale de Coupe de France contre Toulouse, prévue ce mardi à 21h10.

Il faut dire que le cas Baidoo avait suscité quelques tensions internes ces dernières semaines, notamment autour de sa récupération et de sa capacité à enchaîner après ses blessures. Mais selon les dernières informations de L’Équipe, le joueur est désormais pleinement rétabli et prêt à rejouer un rôle important dans la défense lensoise. Une question qui se posait malgré son entrée en jeu contre le TFC vendredi, étant donné qu’il s’était re-blessé dans la foulée de son match contre Rennes le 7 février dernier.

Longtemps éloigné des terrains, le défenseur de 22 ans avait déjà manqué une série de rencontres importantes, ce qui avait obligé l’entraîneur Pierre Sage à réorganiser régulièrement son secteur défensif.

Un choix stratégique pour Pierre Sage

La bonne nouvelle pour Lens est que Baidoo est désormais disponible pour une rencontre à enjeu maximal. L’entraîneur Pierre Sage devra trancher : le relancer directement dans le onze de départ ou poursuivre avec une défense qui a trouvé un certain équilibre lors des dernières sorties.

Le technicien lensois dispose désormais de plusieurs options, notamment Arthur Masuaku, auteur d’une prestation encourageante lors du dernier match face à Toulouse en Ligue 1. Ce retour de Baidoo pourrait donc redistribuer les cartes dans l’axe défensif à l’approche d’un match couperet.

Un match clé dans la saison du RC Lens

Au-delà du cas individuel, cette demi-finale représente un tournant pour le club nordiste. Lens reste sur une dynamique positive en championnat et vise une qualification en finale de Coupe de France, un objectif majeur de sa saison.

Face à Toulouse, les Sang et Or savent qu’ils auront l’occasion de confirmer leur statut et de poursuivre leur parcours dans une compétition où chaque détail peut faire la différence.