RC Lens : Sage a trouvé son arme ultime pour remporter la Coupe de France

Avant de retrouver Toulouse en demi-finale de la Coupe de France, Pierre Sage a un atout majeur pour emmener le RC Lens en finale, et gagner le trophée !

Le RC Lens va jouer mardi une rencontre importantissime face à Toulouse en demi-finale de Coupe de France, avec en ligne de mire une qualification pour une finale historique dans une compétition que le club n’a jamais remportée en 120 ans d’existence.

Dans un contexte aussi décisif, l’expérience pourrait jouer un rôle déterminant dans le vestiaire lensois. Et Pierre Sage en est bien conscient.

“On a très peu de joueurs qui ont gagné”

En conférence de presse, l’entraîneur lensois a insisté sur un constat fort : son groupe manque globalement de joueurs habitués à soulever des trophées, comme rapporté par nos confrères de Lensois.com.

“Je vous avoue que j’ai posé la question aux joueurs et au staff au tout début de notre campagne de Coupe de France pour savoir qui avait déjà remporté quelque chose. Et c’est vrai qu’il y a eu très peu de mains levées ! […] Gagner quelque chose, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est un comportement particulier, une manière de gérer les moments des matchs très spécifique.”

Pierre Sage insiste sur la dimension mentale des grands rendez-vous, où la gestion des émotions et des temps faibles devient essentielle.

Thauvin, l’atout expérience des Sang et Or

Parmi les rares joueurs du vestiaire à avoir déjà connu les sommets, Florian Thauvin fait figure de référence. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, le milieu offensif apporte une dimension différente dans la préparation de ce type de match.

“Aujourd’hui, par exemple, Flo Thauvin a remporté la Coupe du monde. Il a une manière bien particulière de gérer ces moments-là et ce type de match. Il le partage avec les autres. Il le transmet par son attitude, par l’attention particulière qu’il porte à ces rencontres. Et aujourd’hui, on va s’appuyer sur lui, notamment sur cet aspect-là.”

Des propos forts qui confirment le rôle central attribué à Thauvin dans ce sprint final en Coupe de France.

Un collectif encore en apprentissage

Au-delà de Thauvin, Lens dispose de quelques joueurs déjà titrés ou expérimentés à l’étranger, comme Arthur Masuaku, Samson Baidoo ou Odsonne Édouard. Mais l’ensemble reste un groupe jeune et en quête de références collectives.

Pour Pierre Sage, cette réalité n’est pas un frein mais un processus :

“Moi-même, je n’ai rien gagné et j’ai envie de gagner. C’est quelque chose qui se partage.”

Un rendez-vous historique pour Lens

Face à Toulouse, le RC Lens joue bien plus qu’une place en finale. Le club artésien, porté par une dynamique positive et un succès récent en championnat contre le même adversaire, espère franchir un cap symbolique dans son histoire.

Avec un vestiaire en apprentissage et un cadre aussi exigeant, l’expérience de joueurs comme Florian Thauvin pourrait peser lourd dans les moments clés.

Une chose est sûre : à Bollaert, Lens n’aura pas le droit à l’erreur.