Quelques jours après sa victoire 6-0 contre Pau, l’ASSE a de nouveau chuté en Ligue 2 en s’inclinant sur la pelouse du Red Star (2-1).

Un véritable choc de cette 11e journée de Ligue 2 entre le Red Star et l’ASSE, qui a vite tourné en faveur des locaux. Dès la première action, en seulement 34 secondes, Ferreira se manquait complètement et permettait à Durand de s’emparer du ballon pour inscrire un but dans le petit filet opposé, mettant le Red Star en tête. À la 14ᵉ minute, Haag intervenait pour empêcher l’égalisation des Verts : Tardieu frappait un corner rentrant depuis la gauche vers le premier poteau où Ferreira déviait la trajectoire, mais le milieu du Red Star repoussait le ballon pour sauver son équipe.

À la 19ᵉ minute, Cissé suppléait son gardien : Davitashvili orientait astucieusement son contrôle et servait Cardona, lancé vers la surface. L’ailier arrivait avant Poussin et prenait le dessus, mais Cissé se présentait pour contrer et éviter l’ouverture du score. Heureusement, car à la demi-heure de jeu, Durand signait un doublé pour le Red Star. Sylla fonçait à droite et dépassait Nadé avant de centrer puissamment entre la défense et Larsonneur. Le gardien ne pouvait rien, et Durand surgissait au second poteau pour marquer du plat du pied droit.

L’enfer continuait pour les Verts lorsque Bernauer faisait faute sur Ikanga dans la surface. Penalty concédé, mais Khaoui manquait son tir, repoussé par Larsonneur, avant de marquer dans foulée (35e). Cependant, il était signalé hors-jeu, alors qu’il se trouvait bien derrière son passeur.

Davitashvili a relancé l’espoir

En seconde période, Cissé frôlait le 3-0 à la 62ᵉ minute : il s’imposait au-dessus de Bernauer à la réception d’un centre brossé par Durivaux, mais sa tête décroisée passait à côté du poteau gauche. À la 68ᵉ minute, Poussin réalisait une claquette spectaculaire : Moueffek servait Stassin (entré à la mi-temps) au point de penalty, qui plaçait le ballon sous la barre, mais le gardien parvenait à le prolonger. Deux minutes plus tard, Poussin gagnait encore un duel. Cardona délivrait un caviar pour Stassin, mais sa frappe était trop axiale, et le gardien captait en se couchant rapidement.

Mais l’ASSE n’avait pas dit son dernier mot. À la 71e, Davitashvili relançait le match : aucun joueur parisien ne s’allongeait derrière le mur sur son coup franc, et il plaçait malicieusement le ballon au sol, à droite de Poussin, surpris.

À la 73ᵉ minute, Moueffek tombait dans la surface au contact de Haag, mais M. Kubler ne signalait pas de penalty, et les Verts restaient en difficulté. Enfin, à la 82ᵉ minute, Poussin était de nouveau à la parade. Cardona centrait depuis la droite pour Moueffek, qui déviait à bout portant, mais le gardien s’interposait avec brio.

Après son carton contre Pau, l’ASSE pouvait se sentir guérie, mais s’est de nouveau inclinée cette saison. Une très mauvaise opération, étant donné qu’elle laisse sa 2e place à son adversaire du soir. Les Verts sont donc 3es (23 points), et peuvent voir Pau leur passer devant en cas de bon résultat face à Troyes lundi.