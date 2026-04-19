Stade Rennais : Lepaul envoie un nouveau message musclé à Greenwood (OM)

Meilleur buteur de Ligue 1, Estéban Lepaul a passé un sérieux message à Mason Greenwood, son concurrent numéro 1.

Le Stade Rennais a parfaitement réagi en s’imposant largement face à Strasbourg (3-0), confirmant sa montée en puissance dans le sprint final de Ligue 1. Mais au-delà du score, c’est surtout la sortie d’Estéban Lepaul qui a marqué les esprits, l’attaquant assumant pleinement son statut de leader offensif.

“J’ai été chercher la place de meilleur buteur”

Décisif et encore buteur lors de ce succès, Lepaul a livré un discours très clair sur son état d’esprit après la rencontre :

« C’était sûrement le week-end où il fallait frapper un grand coup. On n’avait pas réussi à le faire jusqu’à présent. On le fait de la meilleure des manières, c’est parfait. La place de meilleur buteur, je suis allé la chercher. J’ai maintenant envie de rester tout en haut. »

Une déclaration forte, presque assumée comme un tournant dans sa saison. L’attaquant rennais, déjà très en vue depuis plusieurs semaines, confirme sa régularité et son rôle central dans le dispositif offensif breton.

Un buteur en pleine confiance

Au-delà des mots, les chiffres parlent pour lui. Lepaul s’impose désormais comme l’un des hommes forts de Rennes, avec 17 buts cette saison (dont 1 avec Angers), faisant de lui le meilleur buteur de la Ligue 1 devant Panichelli (blessé) mais surtout Greenwood à l’OM (15).

Son efficacité devant le but, couplée à une confiance grandissante, symbolise parfaitement la dynamique actuelle des Rennais, plus tranchants et plus réalistes dans les moments clés.

Un message clair envoyé à la concurrence

En se plaçant ouvertement dans la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1, Lepaul envoie aussi un signal fort à ses concurrents. Ambitieux mais lucide, il rappelle toutefois que le collectif reste la priorité :

« Tout ce qu’il y a à faire pour l’équipe passera avant. »

Une phrase qui reflète l’équilibre recherché par Rennes entre performance individuelle et objectif collectif, alors que la fin de saison s’annonce décisive.

Rennes relancé dans le sprint final

Avec ce succès convaincant contre Strasbourg, Rennes confirme sa capacité à répondre présent dans les moments importants. Et dans cette montée en puissance, Estéban Lepaul apparaît plus que jamais comme un facteur déterminant.

Entre efficacité, leadership et confiance, l’attaquant rennais s’impose progressivement comme l’un des visages de cette saison.