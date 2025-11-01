Alors que le Paris FC tente toujours de s’attacher les services de Lucas Stassin, l’ASSE a tranché : le buteur belge restera bien à Saint-Étienne cet hiver. Une décision ferme qui ferme la porte à toute négociation.

Lucas Stassin à l’ASSE toute la saison ? C’est très probable. Selon Peuple Vert, l’ASSE ne prévoit aucun départ de l’attaquant belge cet hiver. La direction du club stéphanois s’est montrée catégorique : le jeune buteur restera à Saint-Étienne, malgré les approches répétées du Paris FC. Les dirigeants ont les moyens de le retenir et, après avoir refusé des offres très intéressantes l’été dernier, il est peu probable qu’ils cèdent désormais.

Le Paris FC, qui cherche un attaquant de pointe, avait fait de Stassin une cible prioritaire depuis cet été. Mais face à l’intransigeance de l’ASSE, le club parisien va devoir explorer d’autres pistes pour renforcer son attaque. Les Verts envoient un message clair : certains joueurs clés ne sont pas à vendre, et Stassin en fait partie.

Pour l’ASSE, garder Stassin est une priorité. Le buteur reste un atout offensif majeur, capable de faire la différence et de peser sur le jeu de l’équipe. Sa présence garantit également une continuité dans le projet sportif du club, alors que la formation et l’intégration de jeunes talents restent au cœur de la stratégie stéphanoise.