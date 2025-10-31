Eirik Horneland a tenu sa conférence de presse à la veille du périlleux déplacement de l’ASSE sur la pelouse du Red Star dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2 (20h).

Augustine Boakye ne participera finalement pas au déplacement à Saint-Ouen. Le Ghanéen souffre toujours physiquement et devra observer une semaine de repos avant de reprendre l’entraînement en milieu de semaine prochaine. Une absence qui tombe mal pour l’ASSE, alors que le joueur commençait à retrouver du rythme et de la confiance. « Augustine Boakye ne sera pas disponible et sera absent pour une semaine, il nous rejoindra certainement à l’entrainement en milieu de semaine prochaine », a-t-il déclaré en conférence de presse.

En plus de Boakye, Igor Miladinovic, suspendu trois matchs après son expulsion à Annecy, manquera lui aussi ce rendez-vous ainsi que le suivant à Troyes. Du côté de l’infirmerie, Chico Lamba et Lassana Traoré poursuivent leur convalescence. Lamba devrait reprendre la course en début de semaine prochaine, tandis que Traoré devra encore patienter avant de retrouver le groupe. « Ensuite on verra comment ça évolue, a précisé Horneland.

Malgré ces absences, le coach norvégien dispose d’un effectif riche pour affronter l’actuel troisième du championnat. Horneland devra trancher dans le vif pour composer son onze de départ, avec la ferme intention de ramener du positif de Bauer.