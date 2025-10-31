ASSE Mercato : un club de Ligue 1 déjà prêt à relancer Stassin en janvier !

Après avoir vu son transfert capoter dans les dernières heures du mercato estival, l’attaquant belge de l’ASSE Lucas Stassin pourrait de nouveau agiter le marché cet hiver.

Et si Lucas Stassin faisait ses valises plus tôt que prévu ? Alors que l’AS Saint-Étienne comptait sur lui pour mener son attaque toute la saison, L’Équipe nous apprend que le Paris FC songerait à réactiver la piste dès janvier. Le club de la capitale, toujours en quête d’un avant-centre capable de faire la différence, n’a pas oublié le jeune buteur, déjà tout proche de signer cet été.

À l’époque, tout était prêt mais les Verts avaient fini par durcir leurs exigences, réclamant 42 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par le propriétaire Antoine Arnault. Le deal avait alors volé en éclats à la dernière minute.

Stassin sur le départ en janvier ?

Depuis, le Paris FC peine à trouver le buteur espéré. Avec Marco Neppe, l’ancien responsable du recrutement du Bayern Munich, désormais aux commandes, le club francilien veut frapper fort cet hiver. Ses contacts et son réseau pourraient bien relancer l’idée Stassin, un profil qu’il apprécie particulièrement.

Tout dépendra désormais de la position de l’ASSE. Le joueur, qui a démarré sur le banc lors de la démonstration des Verts contre Pau ce mardi en Ligue 2 (6-0) pourrait être tenté par un nouveau défi dès cet hiver afin de se montrer en vue de la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique.