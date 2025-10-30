Selon nos informations, Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE, est disposé à mettre à nouveau la main à la poche cet hiver pour assurer la remontée immédiate en Ligue 1.

Larry Tanenbaum est un vrai porte bonheur pour l’ASSE. Le propriétaire du club forézien a assisté hier à la large victoire de son équipe contre Pau (6-0), lui qui n’était pas revenu à Geoffroy-Guichard depuis avril dernier et la victoire de l’ASSE lors du derby contre Lyon (2-1). Selon nos informations, Tanenbaum s’apprête à se désengager des franchises dont il est actionnaire au Canada, à Toronto -Toronto Raptors (NBA), Toronto Maple Leafs (NHL) et Toronto FC (MLS)- en revendant ses parts à ses associés, ce qui lui rapportera près de 2 milliards de dollars. A 80 ans, il devrait ainsi se consacrer exclusivement à l’ASSE.

Avec le rachat du club et les trois premières fenêtres de Mercato, l’homme d’affaires canadien a déjà investi près de 100 millions d’euros à l’ASSE. Mais après avoir mal vécu la relégation des Verts en Ligue 2, Tanenbaum n’entend pas lésiner sur les moyens cet hiver pour renforcer l’équipe car son ambition n’est pas de végéter en L2 très longtemps mais bien de rendre à l’ASSE ses lettres de noblesse. Coûte que coûte. Malgré la relégation et le début de saison chaotique de l’équipe, il garde confiance en Ivan Gazidis, présent lui aussi dans le Chaudron hier soir. Lequel garde confiance en son bras droit Huss Fahmy, qui gère le club au quotidien à L’Etrat.