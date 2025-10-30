Alors que l’ASSE ne connaît pas encore totalement son adversaire pour le 7ᵉ tour de la Coupe de France, Eirik Horneland sait déjà qu’il devra faire face à une cascade d’absents.

L’AS Saint-Étienne, tête d’affiche du 7ᵉ tour de la Coupe de France, ne connaît toujours pas son adversaire. Le club ligérien, qui devait se déplacer chez le vainqueur du duel Quetigny–Garchizy, attend le verdict d’une réserve déposée par les Nivernais après leur défaite 3-0 en Côte-d’Or.

Quetigny pourrait être disqualifié

Comme l’explique Le Journal du Centre, Garchizy conteste la qualification de Quetigny, accusé d’avoir aligné trop de joueurs mutés. Une querelle administrative née d’un imbroglio entre sanctions et appels autour du statut de l’arbitrage et du nombre de mutations autorisées. Selon l’entraîneur garchizois Jessy Bourahli, les textes sont contradictoires : “Impossible de passer de quatre à zéro mutation en une saison.”

Résultat : la commission régionale des règlements de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté doit se prononcer ce jeudi 30 octobre. Si la réserve est jugée recevable, Quetigny pourrait être disqualifié, offrant à Garchizy le droit d’affronter Saint-Étienne à domicile — un rêve pour un club amateur.

Les internationaux seront absents

Malgré tout, il faut savoir que ce 7e tour de la Coupe de France sera joué en pleine trêve internationale au mois de novembre. Cela signifie que l’ASSE pourrait être amputée de plusieurs éléments clés tels que Stassin, Davitashvili, Cardona, Old, Jaber, Annan, Stojkovic, Batubinsika, El Jamali, Gadegbeku ou encore Dodote.

Un casse-tête qui s’annonce déjà pour Horneland, mais en attendant, les Verts patientent. Leur prochain déplacement de Coupe dépend désormais d’une décision de bureau, pas d’un tirage au sort.