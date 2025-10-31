ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?
ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?

ASSE : les Verts sont-ils guéris après le carton face à Pau ?
William Tertrin
31 octobre 2025

Vainqueur face à Pau sur le très large score de 6-0 ce mardi soir, l’ASSE venait d’enchaîner 3 défaites en 4 matchs. Les Verts sont-ils totalement guéris désormais ? C’est notre débat.

« C’est ce qu’il fallait aux hommes d’Horneland »

« Dans une saison, on sait qu’il y a des hauts et des bas, peut-être même encore plus en Ligue 2 pour une équipe comme l’ASSE, très attendue chaque week-end. On a beaucoup vendu les Verts comme le « PSG de la L2 », et ce terme ne s’est pas vraiment vérifié ces dernières semaines. Mais cette victoire dans le Chaudron face à Pau, un concurrent direct, et sur un score si fleuve, a de quoi rassurer toutes les troupes.

Pour moi, c’est ce qu’il fallait aux hommes d’Horneland : un match référence dans une période compliquée. Le coach norvégien a enfin fait ce qu’il fallait en bougeant sa ligne d’attaque, et ça a fonctionné. Ce carton face à Pau a l’air d’avoir remis l’ASSE sur de bons rails, et c’est de très bon augure avant les matchs XXL contre le Red Star et Troyes, d’autres concurrents directs. Si les Verts ont su faire un match comme ça contre Pau, je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils sauront enchaîner ».

William TERTRIN

« Oui, Pau était un tournant »

« Vous n’êtes pas obligé de me croire mais j’étais convaincu que l’ASSE allait cartonner Pau, j’en avais parlé quelques heures avant le match, mardi, dans un Space organisé par le magazine Tribune Verte. Je me doutais qu’avec le retour de Bernauer, avec Moueffek titulaire, et Cardona devant, les Verts allaient afficher un tout autre visage qu’à Annecy, ou face à Guingamp et Le Mans.

Ce que je ne savais pas, c’est qu’Horneland allait enfin ressortir Duffus du placard. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Jamaïcain a fait un bien fou à l’équipe. Quel guerrier ! Si Horneland n’a pas vu la différence avec Stassin, c’est qu’il a un sacré problème ! Duffus joue pour l’équipe, il l’entraîne avec lui. Ma crainte, c’est qu’Horneland fasse à nouveau n’importe quoi, qu’il ne change pas les statuts et laisse Duffus végéter sur le banc, voire Cardona. Mais avec ce qu’il s’est passé contre Pau, le Norvégien a quand même bien dû s’apercevoir qu’il fallait davantage faire tourner, et s’il le fait, je ne vois pas pourquoi l’ASSE replongerait. »

Laurent HESS

