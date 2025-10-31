Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : coup dur pour les Verts avant le Red Star 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
31 octobre 2025

Impossible, le mot n’est pas trop fort : l’AS Saint-Étienne n’a jamais réussi à s’imposer au stade Bauer en Ligue 2. Un constat d’autant plus frustrant lorsque l’on observe son passé glorieux dans cette enceinte en Ligue 1. L’histoire prend ainsi des allures de paradoxe, entre souvenirs de victoires et une série noire qui dure depuis des décennies chez le Red Star en deuxième division.

Les Verts, invaincus ou presque à Bauer en Ligue 1

À Bauer, en première division, les Verts signaient presque à chaque visite des résultats positifs. Sur 10 confrontations en Ligue 1, Saint-Étienne a décroché cinq victoires et n’a connu la défaite qu’une seule fois. C’était le 10 mars 1946, une autre époque, loin des projecteurs du foot moderne. Une solidité qui tranche radicalement avec la suite de l’histoire en L2.

En repensant à cette domination, certains se rappellent également de l’époque des partenariats et échanges de joueurs entre les deux clubs, souvent évoquée, comme c’est le cas dans le retour de Bompard sur le partenariat entre ASSE et Red Star impliquant Karim Fellahi.

Cinq tentatives en Ligue 2, zéro victoire : le constat

C’est en Ligue 2 que la situation bascule. Cinq déplacements de l’ASSE à Bauer, et aucune victoire au compteur. Les Stéphanois ont dû se contenter de quatre matches nuls et ont essuyé une défaite – la seule dans cette série, mais pas la moindre.

Ce bilan stagne, laissant un air de malédiction flotter au-dessus de ce stade quand les Verts viennent y jouer en L2. Chaque saison, l’attente devient plus pesante : briser ce plafond de verre demeure une obsession pour les supporters.

Retour sur les dates clés : les matches qui ont marqué Bauer

Impossible d’oublier le 20 août 1997. Cette date sonne comme l’un des épisodes noirs pour l’ASSE : le Red Star s’impose alors 1-0. Les hommes de l’époque — Soucasse, Guillou, Charriéras, Bastou — croisent la route de Karim Fellahi et Ted Agasson, figures marquantes du Red Star. C’est Alexandre Dujeux, aujourd’hui entraineur, qui crucifie Saint-Étienne avec le seul but du match.

  • 20 août 1997 : Red Star 1-0 ASSE, but décisif de Dujeux
  • Quatre autres saisons en L2, à chaque fois le nul ou l’échec pour les Verts

À travers l’histoire de ces affrontements, certains anciens, à l’image de Fellahi — dont le parcours est riche et varié, à découvrir sur ses statistiques détaillées —, ont participé activement à ces rencontres tendues, jamais à leur avantage pour Saint-Étienne.

L’ambiance du stade Bauer : un défi supplémentaire ?

Bauer, c’est aussi une atmosphère unique. Légendaire, rugueuse, parfois étouffante pour l’adversaire. “L’ambiance, à Bauer, elle est super !”, glissait Dylan Durivaux, témoin du bouillonnement de ces soirées.

Ce contexte singulier s’ajoute à la pression pour les visiteurs, et l’ASSE ne fait pas exception. Les Verts savent qu’à Bauer, rien n’est jamais acquis, surtout pas une victoire en Ligue 2 !

Le prochain déplacement verra-t-il Saint-Étienne enfin triompher sur cette pelouse maudite ? Après tant d’années, la série noire appelle à être brisée. Supporters, à vous de jouer : faites entendre votre soutien pour aider les Verts à vaincre le signe indien !

ASSELigue 2Red Star
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye règle encore ses comptes avec Blas et Fofana

Par William Tertrin
FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari est entré dans l’histoire du club… grâce à Monaco

Par William Tertrin
RC Lens : Pierre Sage reconnaît ses erreurs à Metz mais persiste pour Malang Sarr
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage reconnaît ses erreurs à Metz mais persiste pour Malang Sarr

Par William Tertrin
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur un vieux rêve du PSG ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : coup dur pour les Verts avant le Red Star 

Par Bastien Aubert
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Ligue 1...

PSG Mercato : un improbable club de Ligue 1 a tenté de recruter Kvaratskhelia !

Par Bastien Aubert
La famille Yamal à Paris
FC Barcelone...

FC Barcelone : le clan Yamal sort du silence et ça fait très mal ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi livre le verdict sur Nadir et annonce un gros coup dur avant Auxerre !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Doué et Dembélé, grosse nouvelle en vue du Mercato !

Par Bastien Aubert
Luis Castro énervé après une action ratée d'un joueur du FC Nantes.
FC Metz...

FC Nantes – FC Metz : Castro annonce une pluie de mauvaises nouvelles !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland annonce un titulaire out pour le Red Star 

Par Bastien Aubert
Endrick en action la saison dernière avec le Real Madrid.
Mercato...

Real Madrid Mercato : Endrick a enfin tranché entre l’OM et l’OL

Par Bastien Aubert
Senny Mayulu (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : la Premier League se l’arrache, il va signer à Paris cet hiver !

Par Bastien Aubert
Arnaud Pouille (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : Pouille sur la sellette à Rennes, lourdes sanctions après Metz – Lens !

Par Bastien Aubert
Bilal Nadir (OM)
Ligue 1...

OM : Bilal Nadir donne de ses nouvelles après son malaise contre Angers

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé et Luis Enrique lors de Brest - PSG
Ligue 1...

PSG : coup dur pour Dembélé avant Nice !

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Mercato...

RC Lens Mercato : vers un joker offensif totalement inattendu prêt à débarquer de l’OL ? 

Par Bastien Aubert
Joaquin Panichelli (RC Strasbourg)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça cible un serial buteur de L1 pour l’après Lewandowski !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao (OM)
Aj Auxerre...

OM : inquiétude pour Paixao, très mauvaise nouvelle avant Auxerre !  

Par Bastien Aubert
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso a réglé ses comptes avec Vinicius et fait une grande annonce ! 

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic (ASSE)
ASSE...

ASSE : double mauvaise nouvelle avant le Red Star 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un retour XXL au FC Barcelone, Haaland envoyé au Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert
Lille s'impose à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : une bombe jamais vue au Mercato se prépare dès cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Blas et Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Blas et Fofana écartés par Beye, la vérité éclate !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet