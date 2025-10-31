ASSE : coup dur pour les Verts avant le Red Star

Impossible, le mot n’est pas trop fort : l’AS Saint-Étienne n’a jamais réussi à s’imposer au stade Bauer en Ligue 2. Un constat d’autant plus frustrant lorsque l’on observe son passé glorieux dans cette enceinte en Ligue 1. L’histoire prend ainsi des allures de paradoxe, entre souvenirs de victoires et une série noire qui dure depuis des décennies chez le Red Star en deuxième division.

Les Verts, invaincus ou presque à Bauer en Ligue 1

À Bauer, en première division, les Verts signaient presque à chaque visite des résultats positifs. Sur 10 confrontations en Ligue 1, Saint-Étienne a décroché cinq victoires et n’a connu la défaite qu’une seule fois. C’était le 10 mars 1946, une autre époque, loin des projecteurs du foot moderne. Une solidité qui tranche radicalement avec la suite de l’histoire en L2.

En repensant à cette domination, certains se rappellent également de l’époque des partenariats et échanges de joueurs entre les deux clubs, souvent évoquée, comme c’est le cas dans le retour de Bompard sur le partenariat entre ASSE et Red Star impliquant Karim Fellahi.

Cinq tentatives en Ligue 2, zéro victoire : le constat

C’est en Ligue 2 que la situation bascule. Cinq déplacements de l’ASSE à Bauer, et aucune victoire au compteur. Les Stéphanois ont dû se contenter de quatre matches nuls et ont essuyé une défaite – la seule dans cette série, mais pas la moindre.

Ce bilan stagne, laissant un air de malédiction flotter au-dessus de ce stade quand les Verts viennent y jouer en L2. Chaque saison, l’attente devient plus pesante : briser ce plafond de verre demeure une obsession pour les supporters.

Retour sur les dates clés : les matches qui ont marqué Bauer

Impossible d’oublier le 20 août 1997. Cette date sonne comme l’un des épisodes noirs pour l’ASSE : le Red Star s’impose alors 1-0. Les hommes de l’époque — Soucasse, Guillou, Charriéras, Bastou — croisent la route de Karim Fellahi et Ted Agasson, figures marquantes du Red Star. C’est Alexandre Dujeux, aujourd’hui entraineur, qui crucifie Saint-Étienne avec le seul but du match.

20 août 1997 : Red Star 1-0 ASSE, but décisif de Dujeux

Quatre autres saisons en L2, à chaque fois le nul ou l’échec pour les Verts

À travers l’histoire de ces affrontements, certains anciens, à l’image de Fellahi — dont le parcours est riche et varié, à découvrir sur ses statistiques détaillées —, ont participé activement à ces rencontres tendues, jamais à leur avantage pour Saint-Étienne.

L’ambiance du stade Bauer : un défi supplémentaire ?

Bauer, c’est aussi une atmosphère unique. Légendaire, rugueuse, parfois étouffante pour l’adversaire. “L’ambiance, à Bauer, elle est super !”, glissait Dylan Durivaux, témoin du bouillonnement de ces soirées.

Ce contexte singulier s’ajoute à la pression pour les visiteurs, et l’ASSE ne fait pas exception. Les Verts savent qu’à Bauer, rien n’est jamais acquis, surtout pas une victoire en Ligue 2 !

Le prochain déplacement verra-t-il Saint-Étienne enfin triompher sur cette pelouse maudite ? Après tant d’années, la série noire appelle à être brisée. Supporters, à vous de jouer : faites entendre votre soutien pour aider les Verts à vaincre le signe indien !