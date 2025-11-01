L’ASSE avait ciblé Arsène Kouassi l’été dernier pour renforcer son flanc gauche mais le jeune Burkinabé (21 ans) a choisi le FC Lorient et s’impose déjà comme l’une des révélations de Ligue 1.

Avec les recrutements d’Ebenezer Annan et Joao Ferreira l’été dernier, l’ASSE avait clairement fait du poste de latéral une priorité. Malgré leur arrivées, le rendement reste mitigé dans les couloirs : les Verts ont déjà encaissé 17 buts en douze journées. Parmi les nombreuses pistes étudiées par la direction stéphanoise, L’Équipe rappelle qu’une aurait pu changer la donne : Arsène Kouassi.

Recruté pour seulement 1,2 million d’euros par le FC Lorient, le jeune latéral gauche burkinabé a rapidement confirmé tout son potentiel. Arrivé de l’AC Ajaccio, le joueur de 21 ans il se distingue par sa capacité à répéter les efforts et par son niveau technique exceptionnel, se positionnant déjà comme le troisième meilleur dribbleur de Ligue 1. Un profil explosif et prometteur que l’ASSE avait ciblé mais n’a pas réussi à convaincre.

Kouassi, 3e meilleur dribbleur de Ligue 1

Kouassi, également suivi par le Stade Brestois, a préféré le FC Lorient. Son agent, Ahmed Touma, explique : « Lorient a formulé la proposition financière la plus basse. C’est un choix purement sportif, par rapport au système de jeu notamment. Lorient évolue avec des pistons et on a voulu aller dans un système où il pourrait s’épanouir. Le discours du coach était clair : rien ne sera donné, le plus méritant jouera. Tant qu’on se fait confiance par le travail, on n’a pas peur de tenter des coups et des défis. »

Pour l’ASSE, c’est donc un gros coup manqué. Reste à savoir si, dans le futur, les Verts pourront se mordre les doigts d’avoir laissé passer un latéral gauche prometteur, capable d’impacter immédiatement la Ligue 1.