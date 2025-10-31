Igor Miladinovic (22 ans) ne sera pas là pour les prochains rendez-vous de l’ASSE. Le milieu de terrain serbe a écopé de trois matchs de suspension ferme après son expulsion à Annecy, et son absence se fera lourdement ressentir pour l’équipe stéphanoise.

On connaît la sanction d’Igor Miladinovic : le milieu serbe de l’ASSE a écopé de trois matchs de suspension ferme après son expulsion à Annecy, et son absence se fera lourdement ressentir pour l’équipe stéphanoise.

Miladinovic de retour en Coupe de France ?

Le numéro 28 de l’ASSE avait déjà manqué la rencontre contre Pau et devra également déclarer forfait pour le déplacement à Bauer contre le Red Star ce samedi soir, ainsi que pour le match au Stade de l’Aube contre le leader troyen le 8 novembre.

Miladinovic (22 ans) pourra enfin retrouver les terrains le week-end suivant, pour le 7e tour de la Coupe de France contre Quetigny (R2). Mais d’ici là, l’ASSE devra trouver des solutions pour compenser l’absence de son milieu serbe, tant sur le plan tactique que mental, pour ne pas laisser filer des points précieux dans cette phase importante de la saison.