ASSE Mercato : un club de Bundesliga craque pour Boakye, Kilmer Sport fixe ses conditions !

Le Ghanéen a la cote en Allemagne…

Selon les informations d’Africafoot, Augustine Boakye est dans le viseur de Hambourg. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu offensif réalise un bon début de saison 2 buts, 5 passes décisives) et l’actuel 13e de Bundesliga s’est manifesté.

Hambourg veut Boakye

Claus Costa, le directeur sportif du club promu en Bundesliga, aurait fait une première proposition de 7 M€ pour s’attacher les services du Ghanéen. Mais l’ASSE aurait repoussé l’offre et demanderait « au moins 10 M€ » pour lâcher son ailier, sous contrat jusqu’en 2028. A suivre…