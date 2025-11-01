C’est Joshua Duffus qui devrait être titularisé à la pointe de l’attaque de l’ASSE ce samedi soir sur la pelouse de Bauer face au Red Star (20h). Lucas Stassin, relégué sur le banc lors de la large victoire contre Pau (6-0), devrait une nouvelle fois débuter comme remplaçant.

La hiérarchie offensive bouge à l’AS Saint-Étienne. Selon L’Équipe, c’est Joshua Duffus qui tiendra la pointe de l’attaque ce samedi soir sur la pelouse de Bauer face au Red Star (20h). Lucas Stassin, qui avait déjà commencé sur le banc contre Pau, sera une nouvelle fois remplaçant. Une décision forte qui en dirait long sur l’exigence d’Eirik Horneland et sa volonté de maintenir une pression constante sur son groupe.

Le choix de Duffus ne serait pas anodin. Le jeune attaquant s’est montré très actif lors de la large victoire de l’ASSE, multipliant les appels, pressant haut et créant du danger pour ses coéquipiers. Dans le système exigeant d’Horneland, il correspond parfaitement au profil recherché : mobilité, intensité et sens du collectif. Le Norvégien veut une équipe capable de mettre le rythme, surtout face à un Red Star réputé solide et agressif sur ses terres.

Pour Stassin, la situation est plus délicate. Moins tranchant dans la surface et en manque de confiance depuis plusieurs matchs, il doit désormais se battre pour retrouver sa place. Le message envoyé par Horneland est clair : personne n’est intouchable et la place de titulaire se mérite chaque semaine.