Stade Rennais : le vestiaire explose, Beye lâché de toutes parts avant Strasbourg !
ASSE : Stassin ou Duffus, qui doit débuter face au Red Star ?

Joshua Duffus (ASSE)
Bastien Aubert
1 novembre 2025

Dans tous les bons coups face à Pau (6-0), Joshua Duffus doit-il être titulaire face au Red Star (samedi, 20h) au détriment de Lucas Stassin à la pointe de l’attaque de l’ASSE ? But Football Club pose le débat.

« Duffus a gagné le droit de débuter au Real Star »

« Avant même la rencontre contre Pau, où il a excellé, j’avais déjà soumis l’idée de faire démarrer Joshua Duffus à la pointe de l’attaque de l’ASSE. Non pas que Lucas Stassin ait le statut de remplaçant mais plutôt parce qu’il fallait changer la dynamique de cette équipe. Que personne ne se sente intouchable est, selon moi, le meilleur moyen pour maintenir le groupe stéphanois à flot. Et l’attaquant jamaïcain apporte ce vent de fraîcheur dont avait besoin Eirik Horneland… et Stassin lui-même.

Placé en concurrence frontale avec Duffus, le buteur belge va devoir redoubler d’efforts et cela va forcément tirer les deux joueurs vers le haut. C’est mécanique. Par ailleurs, j’apprécie particulièrement les qualités intrinsèques de Duffus : son punch, son énergie et sa capacité à peser sur les défenses adverses apportent une autre manière de jouer à cette équipe de l’ASSE. Plus directe et verticale. Pour toutes ces raison, le voir débuter à Bauer serait à mes yeux amplement mérité. »

Bastien AUBERT

« Stassin reste le titulaire numéro un à la pointe de l’attaque »

« Il est vrai que sortir Duffus du onze paraît assez invraisemblable tant il a été très, très bon face à Pau. Et pourtant, j’étais le premier à émettre des doutes lors de son arrivée l’été dernier. Force est de constater que l’ASSE tient peut-être un remplaçant de luxe à Lucas Stassin. Néanmoins, dans l’optique de faire tourner et de donner du temps de jeu à tous, je dirais que le Belge devrait débuter cette rencontre.

Même si Duffus n’a que 20 ans et qu’il doit sûrement être totalement apte à enchaîner, il peut être mis au frais contre le Red Star et entrer en cours de jeu si Stassin ne donne pas satisfaction. Car on peut dire ce que l’on veut, mais Stassin reste le titulaire numéro un à la pointe de l’attaque, et l’ASSE aurait tout intérêt à la valoriser encore plus afin d’en tirer un maximum en cas de vente cet hiver. La prestation de Duffus mardi pourrait justement contribuer à cela, en provoquant un électrochoc chez Stassin. C’est probablement le moment idéal pour relancer la dynamique et, par conséquent, causer de sérieux maux de tête à Horneland ».

William TERTRIN

ASSELigue 2
#A la une#DÉBAT

