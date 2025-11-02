Interrogé après la défaite sur la pelouse du Red Star (1-2) sur la possibilité de renforcer la défense au mercato hivernal, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a apporté un bémol.

C’est un Eirik Horneland sonné qui s’est présenté devant les médias, hier soir à Bauer. L’entraîneur de l’ASSE a constaté que son équipe faisait « un pas en avant, deux en arrière » à chaque match et qu’elle encaissait beaucoup trop de buts. Le Norvégien semble désemparé devant les lacunes de sa défense, où les latéraux, Ferreira et Annan, sont régulièrement dépassés. Et désormais ciblés par les adversaires, qui n’hésitent pas à appuyer là où ça fait mal.

« Il y a des solutions à l’intérieur de l’équipe »

Sur X, Romain Molina a évoqué le mercato à venir pour l’ASSE en ces termes : « Avoir dépensé 50 millions en un an et demi et ne pas avoir réussi à améliorer sa défense, c’est un sacré exploit des dirigeants stéphanois, qui se congratulaient après avoir étrillé Pau cette semaine. Quand vont-ils redescendre sur terre et corriger leurs erreurs ? ». Hier, des journalistes ont posé la question du recrutement à Horneland. L’entraîneur stéphanois a eu cette réponse pleine de raison :

« Évidemment que le mercato peut être une solution, mais il y a des solutions à l’intérieur de l’équipe. Il faut juste que nous trouvions le bon équilibre entre nous, avec les joueurs déjà ici. On ne peut pas concéder 19 buts cette saison avec des joueurs de ce niveau, nous n’en faisons pas assez. On peut trouver des solutions au mercato mais je préfère ne pas y penser pour le moment, nous avons déjà ce qu’il faut. » Ses choix dans les couloirs défensifs seront scrutés lors des prochains matches…