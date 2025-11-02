Coupable sur les deux buts encaissés par l’AS Saint-Étienne à Bauer face au Red Star samedi (1-2), Joao Ferreira (24 ans) cristallise les critiques. Et ce n’est pas la première fois qu’un tel constat est dressé…

Joao Ferreira vient d’être papa – bravo à lui – mais on ne peut pas dire qu’il traverse le meilleur moment de sa vie. Professionnelle, en tout cas. Déjà ciblé parmi les maillons faibles de l’ASSE depuis le début de la saison, le défenseur portugais a encore affiché d’inquiétantes limites hier à Bauer face au Red Star (1-2).

Ferreira (encore) impliqué sur les deux buts du Red Star

C’est lui qui a mis son équipe dans le trou dès la première incursion audonienne dans le camp stéphanois en dégageant mal un ballon en profondeur parfaitement exploité par l’opportuniste Damien Durand (1-0). Gautier Larsonneur ne pouvait que constater les dégâts et ce fut encore le cas lors d’un déboulé de l’explosif Dembo Sylla mal contenu par Ebenezer Annan sur le côté droit et conclu par ce diable de Durand de près (2-0, 31e). Qui était à son marquage ? Ferreira, qui a lâché sa surveillance de manière assez inexplicable.

Malm a vu le même match que nous

Ces deux actions résument presque à elle seules les défaillances de Ferreira déjà largement entrevues cette saison en Ligue 2. À 24 ans, le latéral portugais n’offre aucune garantie défensive et le voir classé parmi les maillons faibles de son équipe est récurrent depuis son arrivée cet été. Aux commentaires sur beIN SPORT, Robert Malm a rejoint cette analyse en expliquant que, tactiquement, Ferreira était toujours trop loin du porteur de balle. Et qu’avec cette distance, il prenait le risque de voir son vis-à-vis arriver lancé et le mystifier en un-contre-un avec sa vitesse.

Appiah à la relance ?

Dans ce contexte, pourquoi ne pas relancer Dennis Appiah ? On a vu récemment qu’Yvann Maçon était également léger au poste de latéral droit mais l’ancien Nantais afficherait-il un moins bon niveau que ses deux concurrents directs, avec toute son expérience ? L’intéressé n’est pas le meilleur apport offensif dans son couloir mais il reste plus fiable que ses deux compères sur le plan défensif. De plus, Eirik Horneland s’est bien déjugé en relançant Dylan Batubinsika récemment en défense centrale… Avant le périlleux déplacement à Troyes samedi prochain (20h), il faudra de toute façon trouver urgemment des solutions pour permettre à cette équipe de l’ASSE d’arrêter de faire un match sur deux et d’encaisser autant de buts cadeaux.

Bastien AUBERT