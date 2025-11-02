OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !
Davitashvili en action lors de Red Star-ASSE.
Raphaël Nouet
2 novembre 2025

Logiquement battue par le Red Star (1-2) samedi soir, l’ASSE est retombée dans ses travers. Notamment à cause d’une défense pas au niveau. Voici les notes des Verts.

Larsonneur (6) : arrête le pénalty de Khaoui à la 36e. Il semble par moments consterné par la faiblesse de sa défense et passe son temps à tenter de la remobiliser.

Ferreira (2) : mais qu’a-t-il voulu faire sur le but encaissé dès la première minute ? Un passement de jambe ? Ce raté a fait très mal à son équipe d’entrée ! Expédie une frappe dans le chantier derrière les buts adverses sur un bon service en retrait. Lâche le marquage de Durand sur le but du 2-0. Rebelote à la 62e mais Durand ne cadre cette fois pas sa tête. Complètement dépassé.

Bernauer (5) : pas clair sur l’action du pénalty, il a fait ce qu’il a pu, comme Nadé, mais avec des latéraux pareils, il ne peut pas faire de miracle. Aurait pu réduire l’écart, de la tête, à la 68e, après une reprise contrée de Jaber.

Nadé (5) : une montée à la Piazza à la 24e mais la passe de Duffus dans la profondeur est interceptée au dernier moment. C’est lui qui concède le pénalty arrêté par Larsonneur à la 36e. Comme Bernauer, il faudrait qu’il se dédouble pour que la défense stéphanoise devienne solide… A fini le match aux avant-postes pour tenter d’arracher le match nul.

Annan (3) : il se fait enrhumer à la 27e, ce qui provoque une grosse occasion du Red Star, heureusement sans conséquence. Sylla et Ikanga lui ont fait vivre un enfer par leur capacité à combiner et à prendre la profondeur. Et puis, à l’image de Ferreira, il est tellement limité techniquement et dans sa compréhension du jeu… Et en plus, il ne communique pas avec ses coéquipiers, ce qui a entraîné une occasion du Red Star à la 56e après une mésentente avec Jaber.

Jaber (5) : il a bien bloqué l’axe mais le Red Star ayant compris que les latéraux étaient le point faible de l’ASSE, il a vu le jeu se dérouler loin de lui. Sa frappe de 25 mètres à la 58e, après un coup franc contré de Tardieu, flirte avec la lucarne dyonisienne. Sa relance ratée, dans l’axe, à la 60e, entraîne un tir adverse heureusement pas cadré.

Tardieu (4) : pas franchement inspiré, que ce soit dans le jeu ou sur les coups de pied arrêtés, pourtant son point fort. On attend davantage de lui, qui est censé être le dépositaire du jeu stéphanois mais qui, au final, ne créé ni danger, ni décalage.

Moueffek (5) (El-Jamali, 81e) : comme Jaber, beaucoup d’énergie, d’activité, mais trop peu de résultats. Remplacé par El-Jamali, qui n’a pas touché beaucoup de ballons.

Cardona (6) : sa tête sur corner au premier poteau, à la 14e, manque d’offrir l’égalisation aux Verts. Quatre minutes plus tard, bien parti dans la profondeur, il dribble le gardien du Red Star mais voit son tir au but contré par un défenseur dyonisien. Aurait pu bénéficier d’un pénalty dans la foulée après un une-deux avec Moueffek, le tacle de son adversaire semblant très limite… Sa tentative à la 67e est superbement détournée en corner par le gardien audonien. En fin de match, il a trop dribblé à deux reprises alors qu’il était en position de frappe.

Duffus (4) (Stassin (5), 46e) : bien pris par une défense dyonisienne robuste, Duffus n’a pas eu l’occasion de reproduire son festival de mardi contre Pau (6-0). Très volontaire, Stassin, qui l’a remplacé à la pause, gâche une belle occasion, de près, à la 69e, qui aurait pu relancer les Verts. Le gardien du Red Star est parti du bon côté sur son plat du pied. A la 81e, il lui manque un centimètre pour reprendre du pointu un centre venu de la droite.

Davitashvili (4) : un rush incroyable juste après l’ouverture du score qui a failli se transformer en but maradonesque. Mais après, beaucoup d’approximations techniques, notamment dans ses contrôles, trop longs et systématiquement interceptés par un bloc adverse resserré. Il se rachète quelque peu avec son coup franc malin de la 70e qui permet à l’ASSE de revenir à 2-1. Mais on attend beaucoup plus d’un joueur aussi talentueux.

