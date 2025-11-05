Pour Pierre Ménès, l’attitude de l’arbitre comme des joueurs et de l’entraîneur du Bayern Munich hier soir face au PSG (1-2) a été scandaleuse.

Jamais très objectif quand il s’agit de commenter son club de cœur, Pierre Ménès s’est lâché hier dans son analyse de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) ! Le journaliste a tapé sur l’arbitre, l’Italien Mariani, sur l’entraîneur bavarois, Vincent Kompany, et sur les joueurs allemands, répétant à plusieurs reprises le mot « scandaleux ». Concernant le sifflet, c’est évidemment l’épisode du carton rouge qui a mis en rage Ménès. Il n’a pas compris pourquoi l’Italien avait mis autant de temps à se rendre à l’évidence, restant devant la VAR « comme s’il regardait un film », pour finalement expulser Diaz. « Il n’avait de toute évidence pas envie de sortir un carton rouge à un joueur du Bayern », ajoute Ménès, amer.

« C’est bien la peine de donner des leçons au staff des Bleus »

Pierre Ménès a également pointé du doigt l’attitude de Kompany, qui a fortement critiqué l’expulsion de Luis Diaz, de même que les cinq minutes de temps additionnel accordées alors que les joueurs du Bayern « ont passé leur temps à se rouler par terre en seconde période ». On le comprend, l’ancien journaliste de Canal+ en avait gros sur la patate d’avoir vu son club s’incliner dans ce choc puisqu’il ne prend pas la peine d’évoquer l’énorme domination bavarois lors des 45 premières minutes…

L’analyse de L’Equipe est un peu plus objective, même si elle ne manquera pas d’irriter les supporters parisiens puisque Vincent Duluc tacle le PSG pour sa gestion d’Ousmane Dembélé. « C’est bien la peine de donner des leçons au staff de l’équipe de France pour gérer l’attaquant de la même manière, et être contraint de le sortir de la même manière, au bout d’une demi-heure », écrit le journaliste. Qui se demande si le club et surtout le staff médicale parisien ne ferait pas mieux d’arrêter d’écouter l’attaquant lorsqu’il se dit apte à jouer un match de ce niveau, avec une intensité aussi grande, alors qu’il n’est de toute évidence pas opérationnel…