Alors que le staff d’Habib Beye pourrait être remodelé d’ici peu, Laurent Bessière, directeur de la performance au Stade Rennais, semble plus que jamais sur la sellette.

Le Stade Rennais retrouve des couleurs. Avec un nul face à Toulouse et un carton contre Strasbourg lors des deux derniers matchs, un climat plus serein règne désormais en Bretagne. Mais il faut tout de même se méfier des apparences… Ces derniers jours, Foot Mercato rapportait que la famille Pinault souhaitait mettre Habib Beye « dans le meilleur confort possible » pour travailler.

De ce fait, deux nouveaux noms pourraient intégrer le staff, dont Eric Blahic, qui viendrait remplacer Laurent Bessière, arrivé à Rennes l’été dernier en tant que petit protégé d’Arnaud Pouille, étant donné que les deux hommes se sont connus à Lens.

Laurent Bessière trop intrusif ?

Et ce n’est pas le récent post assez énigmatique de Mohamed Toubache-Ter sur X qui va rassurer quant à l’avenir de Bessière au club. « Va falloir que Monsieur Laurent Bessière prenne conscience d’une chose: Il n’est pas Président du Stade Rennais. Il n’en est pas le coach ni le DS. & ce n’est pas son salaire stratosphérique qui pourrait justifier une ingérences de la sorte !!! », a indiqué l’influenceur.

Visiblement, l’actuel directeur de la performance du SRFC a l’air de prendre quelques libertés au club, ce qui expliquerait qu’il puisse se diriger vers la sortie plus tôt que prévu. Déjà l’été dernier, dans la foulée de son arrivée, Habib Beye avait jugé bon de remettre certaines choses à leur place concernant Bessière. Ça ne présageait déjà rien de positif, mais le coach rennais avait prévenu…